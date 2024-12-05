Три года тюрьмы — столько требует прокурор для брата Погба. Все из-за похищения Поля в 2022-м
Дело о похищении Поля Погба в марте 2022 года приближается к развязке. В Париже идет суд над шестью обвиняемыми, среди которых находится старший брат экс-полузащитника «МЮ» Матиас, который тоже был профессиональным футболистом.
В чем суть дела
В марте 2022 года двое неизвестных похитили Поля Погба, когда он прибыл в пригород Парижа, чтобы навестить близких. Француза доставили в пустую квартиру, где под дулом пистолета предъявили ему странные претензии — преступники потребовали 13 миллионов евро за 13 лет опеки над ним самим, о чем футболист никогда не слышал.
В одном из злоумышленников Погба узнал старшего брата Матиаса и вскоре рассказал о случившемся правоохранительным органам. Самого Поля тоже допросили. По информации France Info, футболист долгое время помогал деньгами друзьям детства, но после того, как один из них похитил его кредитку, перестал.
В сентябре 2022-го Матиаса с несколькими сообщниками арестовали, но выпустили спустя три месяца. Однако брату футболиста запретили покидать Францию, контактировать с Полем и пользоваться соцсетями. Вскоре началось расследование, которое длилось почти два года — его итоги открываются на проходящем сейчас в Париже судебном процессе.
Как проходит суд
Слушания продолжаются уже около недели. В среду стали известны требования прокурора: Матиасу Погба запрашивают три года, два из которых — условно. Это самое мягкое требование среди всей банды — прокурор объяснил это тем, что Матиас присоединился к злоумышленникам, когда они уже спланировали дело. Остальным пяти сообщникам запросили от пяти до восьми лет тюрьмы. Больше всего не повезло некому Рушдейну К. — он единственный из всего клана уже год находится в заключении, а прокурор просит для него восемь лет как для главного организатора похищения и вымогательства.
Адвокаты Матиаса и еще одного задержанного потребовали освободить своих подопечных, но их просьбы не удовлетворили. Суд продолжится в четверг. При этом брат Погба, даже если озвученный приговор вступит в силу, избежит тюрьмы, так как уже просидел несколько месяцев в ожидании суда, хотя прокурор считает, что он точно хотел навредить звездному родственнику. Сам Поль отсутствовал в зале суда.
«Обвиняемые совершили преступления, связанные с вымогательством и попыткой вымогательства. Матиас Погба вступил в группу, потому что это была возможность свести счеты со своим братом. Однако преступный план уже был разработан, когда он присоединился. Но он хотел причинить вред и не был пассивным членом группы», — приводит RMC Sport слова прокурора из зала суда.
Матиас тоже профессиональный футболист
34-летний Матиас очень похож на Поля внешне, а еще тоже был профессиональным футболистом. Погба-старший выступал за «Спарту» Роттердам, «Пескару», «Рексем», «Крю Александру» и ряд менее известных клубов. Также центральный нападающий провел пять матчей за сборную Гвинеи. Последней командой Матиаса был «Белфорт» из пятой лиги Франции.
Сам Поль Погба в последние годы тоже оставался вне футбола: в сентябре 2023 года его дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, однако позже снизили срок до 18 месяцев. Уже в марте 31-летний полузащитник может вернуться на поле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
3
|Монако
|13
|8
|2
|3
|22-12
|26
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
6
|Ницца
|13
|5
|5
|3
|24-16
|20
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|13
|6
|1
|6
|21-21
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
11
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|13
|4
|0
|9
|10-24
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
|6.12
|21:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|6.12
|23:00
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|7.12
|19:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|7.12
|21:00
|
Ницца – Гавр
|- : -
|7.12
|23:00
|
Анже – Лион
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|8.12
|19:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|8.12
|22:45
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|9
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3