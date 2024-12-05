Дело тянется очень давно, но близко к развязке.

Дело о похищении Поля Погба в марте 2022 года приближается к развязке. В Париже идет суд над шестью обвиняемыми, среди которых находится старший брат экс-полузащитника «МЮ» Матиас, который тоже был профессиональным футболистом.

В чем суть дела

В марте 2022 года двое неизвестных похитили Поля Погба, когда он прибыл в пригород Парижа, чтобы навестить близких. Француза доставили в пустую квартиру, где под дулом пистолета предъявили ему странные претензии — преступники потребовали 13 миллионов евро за 13 лет опеки над ним самим, о чем футболист никогда не слышал.

В одном из злоумышленников Погба узнал старшего брата Матиаса и вскоре рассказал о случившемся правоохранительным органам. Самого Поля тоже допросили. По информации France Info, футболист долгое время помогал деньгами друзьям детства, но после того, как один из них похитил его кредитку, перестал.

В сентябре 2022-го Матиаса с несколькими сообщниками арестовали, но выпустили спустя три месяца. Однако брату футболиста запретили покидать Францию, контактировать с Полем и пользоваться соцсетями. Вскоре началось расследование, которое длилось почти два года — его итоги открываются на проходящем сейчас в Париже судебном процессе.

Фото Global Look Press

Как проходит суд

Слушания продолжаются уже около недели. В среду стали известны требования прокурора: Матиасу Погба запрашивают три года, два из которых — условно. Это самое мягкое требование среди всей банды — прокурор объяснил это тем, что Матиас присоединился к злоумышленникам, когда они уже спланировали дело. Остальным пяти сообщникам запросили от пяти до восьми лет тюрьмы. Больше всего не повезло некому Рушдейну К. — он единственный из всего клана уже год находится в заключении, а прокурор просит для него восемь лет как для главного организатора похищения и вымогательства.

Адвокаты Матиаса и еще одного задержанного потребовали освободить своих подопечных, но их просьбы не удовлетворили. Суд продолжится в четверг. При этом брат Погба, даже если озвученный приговор вступит в силу, избежит тюрьмы, так как уже просидел несколько месяцев в ожидании суда, хотя прокурор считает, что он точно хотел навредить звездному родственнику. Сам Поль отсутствовал в зале суда.

«Обвиняемые совершили преступления, связанные с вымогательством и попыткой вымогательства. Матиас Погба вступил в группу, потому что это была возможность свести счеты со своим братом. Однако преступный план уже был разработан, когда он присоединился. Но он хотел причинить вред и не был пассивным членом группы», — приводит RMC Sport слова прокурора из зала суда.

Фото Global Look Press

Матиас тоже профессиональный футболист

34-летний Матиас очень похож на Поля внешне, а еще тоже был профессиональным футболистом. Погба-старший выступал за «Спарту» Роттердам, «Пескару», «Рексем», «Крю Александру» и ряд менее известных клубов. Также центральный нападающий провел пять матчей за сборную Гвинеи. Последней командой Матиаса был «Белфорт» из пятой лиги Франции.

Сам Поль Погба в последние годы тоже оставался вне футбола: в сентябре 2023 года его дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, однако позже снизили срок до 18 месяцев. Уже в марте 31-летний полузащитник может вернуться на поле.