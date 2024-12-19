Шесть человек осуждены по делу о похищении Погба. Старший брат Поля тоже получил срок
Сегодня в Парижском уголовном суде завершился процесс по делу о похищении Поля Погба в марте 2022 года. В начале декабря на протяжении семи дней проходили судебные слушания, после чего наконец были вынесены окончательные приговоры шести обвиняемым, среди которых оказался старший брат футболиста Матиас.
Что за дело о похищении
В марте 2022 года Поль Погба прибыл в пригород Парижа навестить родных перед отъездом в расположение сборной Франции. По приезде его похитили — полузащитник оказался в пустой квартире, где ему угрожали пистолетом и требовали 13 миллионов евро — по миллиону за каждый год опеки, о которой футболист и не подозревал. В одном из похитителей Поль узнал старшего брата Матиаса — тоже футболиста, карьера которого прошла в низших лигах. Он поиграл за «Спарту» Роттердам, «Пескару», «Рексем», «Крю Александру» и ряд менее известных клубов.
Полузащитника в итоге освободили, после чего он обратился в полицию. Французские медиа сообщали, что футболист долгое время помогал финансами друзьям детства, но перестал это делать в ответ на похищение кредитки. Уже в сентябре Матиаса с сообщниками арестовали, но через какое-то время освободили с запретом на общение с Полем и выезд из Франции.
Адвокат Матиаса анонсировал апелляцию
Всего в деле фигурировало шестеро обвиняемых, каждый из которых получил срок. Матиасу достался самый щадящий — три года, из которых два условно, а также штраф 20 тысяч евро. На одном из заседаний прокурор объяснил, что Погба-старший присоединился к банде, когда преступление было уже спланировало, поэтому он и получил меньше всех.
При этом адвокат Матиаса Мбеко Табула заявил о невиновности подопечного — для оспаривания решения суда планируется подать апелляцию.
«Это крайне суровое решение, которое не соответствует нашим ожиданиям. Я поговорю с Матиасом, но думаю, что мы подадим апелляцию. Решение совершенно не соответствует тому, что происходило в реальности.
Матиас явно в шоке. С самого начала он отстаивал свою невиновность. Он говорит, что им манипулировали, принуждали, оказывали давление. Что он никогда бы не повел себя негативно по отношению к брату. Его уязвимость не принималась во внимание, тот факт, что его заставляли делать вещи, которые он не мог контролировать», — высказался адвокат Погба-старшего.
Самого Поля не было в суде
Самое тяжелое наказание понес некий Рушдейн К — приговорен к восьми годам тюрьмы. Остальные преступники получили от четырех до пяти лет с различными сроками условного заключения. Адвокат Рушдейна Дафне Пульези с гневом отреагировала на то, как проходил суд. Она разозлилась отсутствием самого Поля Погба, а также посчитала, что большой срок ее подзащитного вызван громким именем футболиста.
«Я очень сожалею об отсутствии Поля Погба. У нас было много вопросов к нему. Он оказался жертвой в этом деле, в этом нет никаких сомнений. Но он не очень откровенен в своих высказываниях. И его заявления сыграли огромную роль в деле, в котором, в конечном счете, нет ни одного обвинения, кроме его слов. Из-за него к этому делу нельзя было относиться, как к любому другому. В процессе участвовали два прокурора, обычно в таких делах достаточно одного. СМИ все освещали. Поэтому я думаю, что приговоры, вероятно, немного суровее из-за известности Погба. Возможно, слова Поля считаются более важными, чем чьи-либо еще», — отреагировала адвокат.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3