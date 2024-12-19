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Сегодня, 22:00

Шесть человек осуждены по делу о похищении Погба. Старший брат Поля тоже получил срок

Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Поль и Матиас Погба празднуют победу Франции на Чемпионате мира 2018 года.
Поль (справа) и Матиас Погба празднуют победу Франции на чемпионате мира 2018 года.
Фото Getty Images
Адвокат готовится к апелляции.

Сегодня в Парижском уголовном суде завершился процесс по делу о похищении Поля Погба в марте 2022 года. В начале декабря на протяжении семи дней проходили судебные слушания, после чего наконец были вынесены окончательные приговоры шести обвиняемым, среди которых оказался старший брат футболиста Матиас.

Что за дело о похищении

В марте 2022 года Поль Погба прибыл в пригород Парижа навестить родных перед отъездом в расположение сборной Франции. По приезде его похитили — полузащитник оказался в пустой квартире, где ему угрожали пистолетом и требовали 13 миллионов евро — по миллиону за каждый год опеки, о которой футболист и не подозревал. В одном из похитителей Поль узнал старшего брата Матиаса — тоже футболиста, карьера которого прошла в низших лигах. Он поиграл за «Спарту» Роттердам, «Пескару», «Рексем», «Крю Александру» и ряд менее известных клубов.

Полузащитника в итоге освободили, после чего он обратился в полицию. Французские медиа сообщали, что футболист долгое время помогал финансами друзьям детства, но перестал это делать в ответ на похищение кредитки. Уже в сентябре Матиаса с сообщниками арестовали, но через какое-то время освободили с запретом на общение с Полем и выезд из Франции.

Футболист Матиас Погба.
Матиас Погба.
Фото Getty Images

Адвокат Матиаса анонсировал апелляцию

Всего в деле фигурировало шестеро обвиняемых, каждый из которых получил срок. Матиасу достался самый щадящий — три года, из которых два условно, а также штраф 20 тысяч евро. На одном из заседаний прокурор объяснил, что Погба-старший присоединился к банде, когда преступление было уже спланировало, поэтому он и получил меньше всех.

При этом адвокат Матиаса Мбеко Табула заявил о невиновности подопечного — для оспаривания решения суда планируется подать апелляцию.

Поль и&nbsp;Матиас Погба. Три года тюрьмы — столько требует прокурор для брата Погба. Все из-за похищения Поля в 2022-м

«Это крайне суровое решение, которое не соответствует нашим ожиданиям. Я поговорю с Матиасом, но думаю, что мы подадим апелляцию. Решение совершенно не соответствует тому, что происходило в реальности.

Матиас явно в шоке. С самого начала он отстаивал свою невиновность. Он говорит, что им манипулировали, принуждали, оказывали давление. Что он никогда бы не повел себя негативно по отношению к брату. Его уязвимость не принималась во внимание, тот факт, что его заставляли делать вещи, которые он не мог контролировать», — высказался адвокат Погба-старшего.

Футболист Поль Погба.
Поль Погба.
Фото Getty Images

Самого Поля не было в суде

Самое тяжелое наказание понес некий Рушдейн К — приговорен к восьми годам тюрьмы. Остальные преступники получили от четырех до пяти лет с различными сроками условного заключения. Адвокат Рушдейна Дафне Пульези с гневом отреагировала на то, как проходил суд. Она разозлилась отсутствием самого Поля Погба, а также посчитала, что большой срок ее подзащитного вызван громким именем футболиста.

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«Я очень сожалею об отсутствии Поля Погба. У нас было много вопросов к нему. Он оказался жертвой в этом деле, в этом нет никаких сомнений. Но он не очень откровенен в своих высказываниях. И его заявления сыграли огромную роль в деле, в котором, в конечном счете, нет ни одного обвинения, кроме его слов. Из-за него к этому делу нельзя было относиться, как к любому другому. В процессе участвовали два прокурора, обычно в таких делах достаточно одного. СМИ все освещали. Поэтому я думаю, что приговоры, вероятно, немного суровее из-за известности Погба. Возможно, слова Поля считаются более важными, чем чьи-либо еще», — отреагировала адвокат.

Поль Погба
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1
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2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
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 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
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18.12 23:00
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Лилль – Нант
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Анже – Брест
 - : -
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