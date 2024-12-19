Шесть человек осуждены по делу о похищении Погба. Старший брат Поля тоже получил срок

Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста

Адвокат готовится к апелляции.

Сегодня в Парижском уголовном суде завершился процесс по делу о похищении Поля Погба в марте 2022 года. В начале декабря на протяжении семи дней проходили судебные слушания, после чего наконец были вынесены окончательные приговоры шести обвиняемым, среди которых оказался старший брат футболиста Матиас.

Что за дело о похищении

В марте 2022 года Поль Погба прибыл в пригород Парижа навестить родных перед отъездом в расположение сборной Франции. По приезде его похитили — полузащитник оказался в пустой квартире, где ему угрожали пистолетом и требовали 13 миллионов евро — по миллиону за каждый год опеки, о которой футболист и не подозревал. В одном из похитителей Поль узнал старшего брата Матиаса — тоже футболиста, карьера которого прошла в низших лигах. Он поиграл за «Спарту» Роттердам, «Пескару», «Рексем», «Крю Александру» и ряд менее известных клубов.

Полузащитника в итоге освободили, после чего он обратился в полицию. Французские медиа сообщали, что футболист долгое время помогал финансами друзьям детства, но перестал это делать в ответ на похищение кредитки. Уже в сентябре Матиаса с сообщниками арестовали, но через какое-то время освободили с запретом на общение с Полем и выезд из Франции.

Матиас Погба. Фото Getty Images

Адвокат Матиаса анонсировал апелляцию

Всего в деле фигурировало шестеро обвиняемых, каждый из которых получил срок. Матиасу достался самый щадящий — три года, из которых два условно, а также штраф 20 тысяч евро. На одном из заседаний прокурор объяснил, что Погба-старший присоединился к банде, когда преступление было уже спланировало, поэтому он и получил меньше всех.

При этом адвокат Матиаса Мбеко Табула заявил о невиновности подопечного — для оспаривания решения суда планируется подать апелляцию.

«Это крайне суровое решение, которое не соответствует нашим ожиданиям. Я поговорю с Матиасом, но думаю, что мы подадим апелляцию. Решение совершенно не соответствует тому, что происходило в реальности.

Матиас явно в шоке. С самого начала он отстаивал свою невиновность. Он говорит, что им манипулировали, принуждали, оказывали давление. Что он никогда бы не повел себя негативно по отношению к брату. Его уязвимость не принималась во внимание, тот факт, что его заставляли делать вещи, которые он не мог контролировать», — высказался адвокат Погба-старшего.

Поль Погба. Фото Getty Images

Самого Поля не было в суде

Самое тяжелое наказание понес некий Рушдейн К — приговорен к восьми годам тюрьмы. Остальные преступники получили от четырех до пяти лет с различными сроками условного заключения. Адвокат Рушдейна Дафне Пульези с гневом отреагировала на то, как проходил суд. Она разозлилась отсутствием самого Поля Погба, а также посчитала, что большой срок ее подзащитного вызван громким именем футболиста.

«Я очень сожалею об отсутствии Поля Погба. У нас было много вопросов к нему. Он оказался жертвой в этом деле, в этом нет никаких сомнений. Но он не очень откровенен в своих высказываниях. И его заявления сыграли огромную роль в деле, в котором, в конечном счете, нет ни одного обвинения, кроме его слов. Из-за него к этому делу нельзя было относиться, как к любому другому. В процессе участвовали два прокурора, обычно в таких делах достаточно одного. СМИ все освещали. Поэтому я думаю, что приговоры, вероятно, немного суровее из-за известности Погба. Возможно, слова Поля считаются более важными, чем чьи-либо еще», — отреагировала адвокат.