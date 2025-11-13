Брат Мбаппе может перейти в сборную Алжира — к сыну Зидана. Что там происходит?
Младший брат звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, 18-летний Этан, может перебраться в сборную Алжира. Ранее такой выбор уже сделал сын другой легенды французского футбола — Лука Зидан.
Алжир хочет видеть Мбаппе. Но нужно ли это Этану?
По информации Foot Mercato, Алжирская федерация футбола активно работает над привлечением в команду полузащитника «Лилля» Этана Мбаппе. Возможность представлять Алжир 18-летний футболист получил благодаря корням своей матери, Файзы Ламари.
При этом сам игрок — уроженец французского Марселя и воспитанник местного футбола. Более того, он уже привлекался к юношеской сборной Франции U-19. Отмечается, что окончательное решение о его спортивном гражданстве еще не принято, позиция самого спортсмена неизвестна.
Зидан ждет
Сборная Алжира не первый раз привлекает родственников звезд. Там уже играет сын легендарного Зинедина Зидана, 27-летний вратарь «Гранады» Лука. Он официально сменил спортивное гражданство в сентябре, а уже в октябре получил приглашение в национальную команду.
«Я рад быть здесь, в Алжире, это мой первый вызов — и я испытываю гордость. Мы надеемся выиграть следующий матч отбора к чемпионату мира, это важная игра. Хочется верить, что люди будут нас поддерживать», — цитировал слова Луки RMC Sport.
Главный тренер Владимир Петкович доверил Зидану-младшему место в основе в последнем матче отбора на ЧМ-2026 против Уганды. Голкипер отыграл все 90 минут, пропустил в начале встречи, но в итоге помог своей команде победить 2:1. С турнирной точки зрения встреча ничего не значила — ранее Алжир уже вышел на мундиаль благодаря победе над Сомали 3:0 в предпоследнем матче квалификации.
Международная карьера отца Луки, легендарного Зинедина Зидана, была богаче. Он много лет выступал за Францию, с которой выиграл чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000.
Ну а алжирские болельщики с надеждой смотрят на Луку. И на Этана Мбаппе. Если полузащитник «Лилля» примет предложение, то состав «Пустынных лисов» будет звучать по-настоящему угрожающе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3