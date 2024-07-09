У недавнего французского гранда проблемы — его ссылают в третий дивизион. На помощь готовы прийти владельцы «Ливерпуля»
Владеющая «Ливерпулем» американская компания Fenway Sports Group ведет переговоры о покупке «Бордо». Шестикратный чемпион Франции находится в тяжелом кризисе: два последних сезона провел во второй лиге и оказался на грани ссылки в третью лигу из-за финансовых проблем.
В сезоне-2021/22 «Бордо» финишировал последним в лиге 1. Клуб едва не вернулся в элиту с первой же попытки — на следующий год занял третье место, до повышения не хватило всего трех очков. Текущую кампанию жирондинцы завершили лишь 12-ми. До зоны вылета вроде далеко, однако клуб все равно рискует оказаться в лиге 3.
«Бордо» не предоставил финансовых гарантий на новый сезон во встрече с Национальной дирекцией по управленческому контролю (DNCG). В ответ организация объявила о его понижении в третий дивизион. Клуб подал апелляцию, в которой запросил время на исправление экономической ситуации.
«Клуб обжалует это решение, и теперь у него есть время, необходимое для согласования одного из вариантов, который будет гарантировать финансирование на следующий сезон», — говорилось в пресс-релизе «Бордо» после решения DNCG.
Вариант, гарантирующий финансирование на следующий сезон, — продажа Fenway Sports Group. Американская компания уже предоставила гарантии во вливании 42 миллионов евро, которых сейчас не хватает «Бордо» для соответствия требованиям лиги 2.
«Fenway Sports Group в настоящее время изучает возможность приобретения футбольного клуба «Бордо». Мы только начали обсуждения и не хотим давать никаких комментариев на этом этапе», — говорится в пресс-релизе FSG.
Нынешний владелец жирондинцев Жерар Лопес надеется завершить сделку как можно быстрее, ведь только в таком варианте клуб спасется от изгнания в третью лигу.
Fenway Sports Group принадлежит не только «Ливерпуль», но и еще несколько спортивных команд — бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз». Также пожизненный контракт с компанией заключил баскетболист Леброн Джеймс. FSG имеет контроль над маркетинговыми и спонсорскими правами спортсмена.
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3
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Тулуза – Нант
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