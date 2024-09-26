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Вратарь-бомбардир и мем английского футбола. Как живет «Бордо» после перевода в любители

«Бордо» выступает в четвертом дивизионе Франции
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Бордо» Лассана Диабате и Энди Кэрролл
Лассана Диабате и Энди Кэрролл.
Фото ФК «Бордо», AFP
Возвращаются ветераны, завершившие карьеру.

Французский футбол переживает не лучшие времена. Оказалось, что большинство простых зрителей смотрели чемпионат ради звезд уровня Месси, Мбаппе и Неймара. В их отсутствие футбольные чиновники не смогли заключить выгодную телевизионную сделку, поставив под угрозу существование целого ряда клубов.

Одним из таких стал «Бордо», обитавший во втором по силе дивизионе с сезона-2022/23. Правда, проблемы клуба глубже, чем просто отсутствие дохода от трансляций, — ситуацию усугубили годы плохого менеджмента и неправильного распределения средств.

Из-за финансовых проблем этим летом «Бордо» понизили сначала до третьего дивизиона, а затем и до четвертого. Во время Евро ходили слухи, что клуб вот-вот купят владельцы «Ливерпуля», но сделка сорвалась. Следствие — лишение профессионального статуса и матчи с любителями.

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Что с трансферами?

На самом деле «Бордо» еще достаточно легко отделался — из-за такого форс-мажора всех игроков получилось отпустить бесплатно, и все они уже нашли себе новые клубы. Удачнее всего вышла ситуация с Зурико Давиташвили — за грузина успели выручить шесть миллионов евро.

Состав поменялся кардинально — можете сами проверить, например, на портале Transfermarkt. Абсолютно каждый игрок пришел в команду только этим летом (не считая тех, кто ранее числился в молодежке). Однако на поиск новичков пришлось потратить уйму времени — из-за затянувшейся трансферной кампании в четвертом дивизионе пошли команде навстречу и перенесли матчи первых двух туров. У «Бордо» на тот момент было просто недостаточно футболистов.

Главная звезда, конечно, 35-летний Энди Кэрролл, на закате карьеры решивший попробовать себя в зарубежном чемпионате. В прошлом году англичанин забивал за «Амьен» в лиге 2, а совсем недавно переехал в «Бордо» ровно за 0 евро.

Футболист «Бордо» Энди Кэрролл
Энди Кэрролл.
Фото AFP

Кэрролл стартовал с места в карьер — в первом же матче оформил дубль в ворота «Шатобриана» и заработал для команды важное очко. В прошлом сезоне у Энди было всего четыре мяча! В такой форме это может быть его самая продуктивная кампания за последние несколько лет.

Кто еще теперь защищает цвета «Бордо»? С пенсии вернулся 36-летний Поль Байсс, который завершил карьеру двумя годами ранее. Байсс начинал свой путь как раз в «Бордо», на его счету более двух сотен матчей во французском чемпионате.

Компанию Байссу составил человек, которого в 2010-х можно было встретить практически в каждом футбольном квизе: Рио Мавуба. Это тот самый Мавуба, который родился в лодке в международных водах — его родители тогда бежали от гражданской войны в Анголе. И хотя футболиста в основном ассоциируют с «Лиллем», он тоже начинал играть в «Бордо». Удивительный факт — Рио завершил карьеру еще раньше, чем Байсс, — в 2019-м.

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Стоит отметить, что и Мавуба, и Байсс пока заявлены за дубль «Бордо», который играет всего одним дивизионом ниже основной команды. Очевидно, после такого долгого отпуска им нужно набрать форму, но наверняка и тот и другой появятся в основном составе клуба по ходу сезона.

Расскажем еще об одном герое, фамилию которого вы точно не слышали ранее. Это 21-летний голкипер Лассана Диабате, приехавший из «Валансьенна». На данный момент Диабате — один из главных бомбардиров клуба. Да-да! Вратарь вытащил ничью в матче со «Стад Пуатевен», замкнув головой подачу со штрафного на 95-й минуте встречи.

Гол у него всего один, но этого достаточно, чтобы оказаться на второй строчке в списке бомбардиров клуба. Первый — Энди Кэрролл с двумя мячами. Еще одним голом отметился 34-летний форвард Малик Сек.

Болельщики «Бордо» во время матча на стадионе
Фото AFP

Как играют?

Сейчас следить за «Бордо» ну очень сложно: во-первых, попробуйте еще найти легальную трансляцию из четвертого дивизиона Франции, во-вторых, первые домашние матчи команда вообще играла за закрытыми дверьми, а в-третьих, очень тяжело разобраться, каких соседей в таблице жирондинцы должны опасаться, а каких вроде как обязаны обыгрывать.

На данный момент клуб сыграл всего четыре матча — на два меньше, чем у всех остальных. Пока в зачете ни одной победы и три очка. Зато какие это были встречи: в первой игре сезона (третьей для всех остальных) уже упомянутый голкипер Диабате сравнял счет в добавленное время, а в недавней игре с «Шатобриан» Кэрролл перевернул игру с ног на голову и тоже забил в концовке.

«Бордо» играет по схеме 4-2-3-1, но регулярно меняет исполнителей в основном составе. Главная проблема команды в том, что абсолютно все футболисты друг с другом ранее не играли. Над взаимопониманием и наработкой связей придется еще работать, и главное, чтобы на это не ушел весь сезон.

Кэрролл, к слову, видится идеальным трансфером. Когда-то превратился в мем в АПЛ (хотя стоит признать, что причиной стала колоссальная переплата со стороны «Ливерпуля»), а сейчас кайфует в винном краю. Классический форвард с огромным опытом, который как раз подходит под не самую техничную игру. Простой прямолинейный футбол очень подходит англичанину — главное, чтобы тренер сделал на него ставку и не нагружал тактикой.

Болельщики «Бордо» перед стадионом
Фото AFP

Чего ждать от «Бордо»?

К сожалению, экспертов по французским низам очень мало (если такие вообще есть), так что тяжело сказать, какой клуб точно должен получать повышение, а какому не хватит класса для игры на этом уровне. К тому же футбол в низших дивизионах нередко преподносит сюрпризы: случается такое, что фавориты выступают плохо, а клубы, на которые никто не ставил, внезапно оказываются на вершине.

Ну а пока футболистам «Бордо» нужно наладить взаимопонимание, тогда победы обязательно придут. Будем надеяться, что все самое страшное у клуба уже позади и шестикратный чемпион Франции не задержится в четвертом дивизионе надолго.

Футбол
ФК Бордо
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