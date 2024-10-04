Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:50

«Монако» стал вторым домом». Головин продлил контракт с клубом до 2029 года

Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Прошлое соглашение Александра заканчивалось в 2026-м.

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2029 года. Клуб объявил об этом в социальных сетях, с радостью назвав россиянина самым опытным в нынешнем составе.

Какие условия нового контракта

Александр останется в клубе еще на пять лет: сейчас Головину 28 — на момент истечения срока соглашения ему исполнится 33 года. Более подробные условия сделки не сообщаются. Однако по предыдущему контракту россиянин получал 4,8 миллиона евро в год — это третья зарплата в «Монако». А агент полузащитника Александр Клюев сообщил «СЭ», что футболист остался доволен новым предложением монегасков.

 
Александр Головин и&nbsp;Азор Матусива. «Головин становится более совершенным полузащитником». Что пишут во Франции про российского футболиста

«С руководством «Монако» хорошие отношения, переговоры прошли очень позитивно, конструктивно, — рассказал «СЭ» Клюев. — Мы все остались довольны. Остается в зоне комфорта? Люди, которые так говорят, видимо, далеки от ситуации. «Монако» — ведущий европейский клуб, который борется за чемпионство Франции, участвует в Лиге чемпионов. В команде много игроков из разных сборных — серьезный клуб. Тут каждый день нужно доказывать».

Фото Global Look Press

Как Головин выступает

Александр пропустил начало сезона из-за травмы, при этом летом он забрал у ушедшего Виссама Бен-Йеддера 10-й номер и капитанскую повязку. Головин впервые вышел на поле в новом сезоне в третьем туре лиги 1 — получил восемь минут на финише матча с «Лансом» (1:1), а в последующих трех играх чемпионата попадал в основной состав. Правда, пока россиянин не оформил ни одного результативного действия. Всего полузащитник провел за клуб более 200 матчей во всех турнирах.

 
Александр Головин. «Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина

«Благодарен за предложение о новом контракте и его продлении. «Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу. За те годы, которые нахожусь в клубе, были разные периоды: сначала пришлось адаптироваться к новым условиям, были моменты, связанные с травмами, но в целом, безусловно, можно уверенно говорить о моем прогрессе и развитии как игрока. То же самое относится и к команде. Наши результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть Лига чемпионов, мы неплохо стартовали в чемпионате, впереди много матчей, будем стараться побеждать и радовать болельщиков», — пообещал Головин.

«Монако» после 6-ти туров французского чемпионата набрало равное количество очков (16) с лидирующим «ПСЖ» — парижане идут выше по дополнительным показателям. В Лиге чемпионов монегаски занимают 14-е место, набрав четыре балла в двух матчах. В первом туре общего этапа команда Головина сенсационно обыграла «Барселону» (2:1), но в следующей встрече не справилась с загребским «Динамо» (2:2).

Александр Головин
ФК Монако
Читайте также
Три попытки суицида, мания преследования, галлюцинации и смертельный удар в двух шагах от дома. Как жил и как умирал народный футболист и легенда «Спартака» Федор Черенков
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 6 4 1 1 15-7 13
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 6 1 1 4 3-17 4
18
 Анже 6 0 2 4 4-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.10 21:45
Марсель – Анже
 - : -
5.10 18:00
Сент-Этьен – Осер
 - : -
5.10 20:00
Лилль – Тулуза
 - : -
5.10 22:00
Ренн – Монако
 - : -
6.10 16:00
Лион – Нант
 - : -
6.10 18:00
Брест – Гавр
 - : -
6.10 18:00
Реймс – Монпелье
 - : -
6.10 18:00
Страсбур – Ланс
 - : -
6.10 21:45
Ницца – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 5 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости