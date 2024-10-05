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Головин в «Монако» — стабильный, достойный и уважаемый. Продлил контракт и может стать легендой

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Головин (в центре).
Фото Global Look Press
Рабинер — о важном событии в карьере нашего легионера.

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. Если доиграет до этого времени, то будет там 11 лет! Не могу припомнить, чтобы кто-то из российских футболистов столько выступал за один клуб в топ-5 лигах. Да и сейчас он играет в одном из ведущих клубов Франции седьмой сезон, уже надевал капитанскую повязку.

Карьера Саши — образец того, как не метаться, не разбрасываться, а сделать осознанный выбор и ценить то, что есть. При этом не деградировать, а расти, поскольку стабильные выступления и повышение в статусе внутри сильного клуба одной из топ-лиг Европы — всегда означает прогресс. Иначе тебя просто «съедят».

Мы пару раз делали с Головиным в Монако большие интервью — и он признавался, что с трудом привыкает к новым местам. Для него в детстве стрессом был переезд из Калтана в Ленинск-Кузнецкий — что уж тут говорить о Москве, а потом Монако! Но он находил в себе силы на каждый из них, понимая, как это ему нужно для роста. При этом, зная эту свою особенность, не менял клубы, города и страны, как перчатки, а видел, что угадал, — и прикипал к команде, партнерам, месту...

Александр Головин в&nbsp;сборной России. Александр Головин: «В детстве говорил: «Мам, накопи деньги, я скоро поеду в сборную играть!»

В начале взрослой карьеры у паренька из далекого сибирского Калтана был ЦСКА, где Леонид Слуцкий на свой последний сезон там оставался только ради Головина — других мотиваций у него уже не было. И во второй половине чемпионского сезона-15/16, последнего на сегодня для армейцев, 19-летний Голова вытеснил из основы 34-летнего Романа Широкова. Вот за что Слуцкому надо отдать должное — не побоялся поставить молодого вместо мастеровитого, но уже сходившего и токсичного ветерана, зная, какие проблемы это может вызвать в раздевалке.

Так Слуцкий потом и на Евро сделал то же самое! И пусть тогда это зримого эффекта не дало, мальчишка, которому только исполнилось 20 лет, до конца показать там свой потенциал не смог, — но отличная игра Головина на ЧМ-2018, уверен, стала в том числе результатом опыта участия в Евро. Он уже знал, с чем все это едят. И прожевал, не подавившись.

После чего тут же перешел в «Монако».

Это был точно и грамотно рассчитанный шаг. Многие тогда кричали, что надо идти в «Челси», но при конкуренции в топ-клубе АПЛ Саша мог бы загнуться на лавке. И он выбрал более скромный, но далеко не заштатный клуб. Тоже с владельцем из России и российским топ-менеджментом.

Александр Головин (в центре) и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (справа).
Фото Global Look Press

Благосклонность руководителей-соотечественников могла дать первоначальный гандикап, но дальше игроку надо было двигаться вперед самому. Я уже сбился со счета, шесть или семь тренеров было в «Монако» за это время, но Головин играл и играет в основе у всех. Причем готов выходить в полузащите и группе атаки на совершенно разных позициях без потери качества, что тоже всегда тренерами ценится.

Мог ли он добиться в карьере большего, играть в еще более статусных лигах и клубах — вопрос риторический. Тут я бы напомнил хорошее высказывание Алексея Миранчука из нашего недавнего интервью в Атланте. Он говорил о том, что, если ты хочешь уехать, не нужно ждать, что к тебе придут «Миланы» и «Ювентусы», — потому что таких игроков, как даже лучшие в России, в Европе очень много. Надо просто брать и ехать.

Вот и Головин так же рассудил и рассуждает. Он спокойный трезвомыслящий парень, который стоит двумя ногами на земле и понимает, что да — неплохие даже по европейским меркам футбольные способности у него есть, но это совершенно не означает, что «Реалы» с «Арсеналами» стоят за ним в очереди.

Александр Головин. «Монако» стал вторым домом". Головин продлил контракт с клубом до 2029 года

У него здоровая самооценка, и то, что ему выпало играть и жить в чудесном месте на Лазурном берегу, выходить на поле раньше против Месси, Мбаппе и Неймара, а теперь против других далеко не последних игроков, — это разновидность футбольного счастья. Его разновидность.

И то, как к Головину относятся в клубе из княжества, говорит о том, как его там признают и уважают. Пусть он не Александр Великий, как Овечкин, но не всем же быть великими. Зато он Александр Стабильный, Достойный и Уважаемый. Не разменявший свою жизнь и карьеру на ерунду и метания, а выбравший свою колею и твердо ею идущий.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
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9
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 Лион 6 2 1 3 8-12 7
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 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
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