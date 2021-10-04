«Да, Голо! Это именно то, что мы хотим!» Что пишут про Головина во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Бордо» (3:0).

20-й голевой пас

L'Equipe включил игру на стадионе «Луи II» в краткий обзор событий дня, сконцентрировав внимание на поражении «ПСЖ» в Ренне и дерби «Лиона» с «Сент-Этьеном». В кратком резюме издание констатирует, что после сложного начала сезона «Монако» совершил впечатляющий поворот и не знает поражений на протяжении шести матчей с учетом всех турниров. «Столкнувшись с наивными и все еще слишком хрупкими в обороне жирондинцами, игрокам из княжества не нужно было включать форсаж, чтобы победить», — отмечает L'Equipe.

Остальная часть текста — краткое упоминание авторов забитых мячей, включая точный удар Головина. А в онлайне игры портал отметил травму нашего футболиста: «Жесткий удар для «Монако». Повредив левое бедро, Александр Головин ушел, и его заменил Софьян Диоп. Для русского это выглядит серьезно».

Головин ? делать результат



Подача Саши помогла «Монако» выйти вперед. Как же приятно на это смотреть ? pic.twitter.com/S8Vdj9WvhI — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Maxifoot тоже не делал подробный разбор игры, включив победу «Монако» в рейтинг главных событий дня. «После вялого начала сезона «Монако» восстанавливает свою форму и продолжает хорошую серию третьей подряд победой в лиге 1. В значительной степени доминировавшие монегаски сумели изменить ситуацию благодаря Тшуамени, Головину и Бен Йеддеру».

В символическую сборную тура Maxifoot включил единственного представителя «Монако» — Тшуамени. Однако и Головина не обошли вниманием. Российский полузащитник вместе с капитаном монегасков Бен Йеддером попал в семерку запасных.

Он не только отдает, но и забивает сегодня! Что за день у Головина ?



Наш парень сегодня очень, оооочень хорош во Франции. Ворвался в штрафную и зарешал ? pic.twitter.com/nVJzk8epAo — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Monaco Tribune в своем материале констатирует, что «Монако» подтверждает свою хорошую форму, и акцентирует внимание на связке Головина и Бен Йеддера. «В своем роде модель. В атаке, начатой вездесущим Тшуамени, Бен Йеддер отдал отличный пас под рывок Александра Головина, который забил свой второй гол в сезоне в Лиге 1 великолепным ударом внешней стороной стопы и не оставил шансов Костилю. Великолепное завершение этой комбинации».

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Notre joueur russe s'est vu remettre un maillot par Oleg Petrov ? l'occasion de son centi?me match sous les couleurs mon?gasques.



F?licitations Aleksandr. pic.twitter.com/cx4y7GBVPG — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 3, 2021

А после игры Twitter «Монако» привел любопытную статистику. Это был 104-й матч Головина за красно-белых, в котором футболист сборной России забил 16-й гол и отдал 20-ю результативную передачу. Вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров вручил нашему полузащитнику памятную футболку, приуроченную к юбилейной — 100-й игре в дерби с «Ниццей».

Мастер-класс Царя

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей рубрике Les Tops et les Flops в этот раз отметил трех героев матча и одного антигероя. В число отличившихся, как ни странно, не попал записавший на свой счет два результативных балла Головин. Хотя в топах совершенно заслуженно фигурируют мощно проведший все 90 минут Тшуамени, Бен Йеддер и Матазо. Провалом же признана игра Желсона Мартинша. Далее приведены мнения о Головине от поклонников «Монако».

«Я бы добавил в разочарования травму нашего Голо. Надеюсь, ничего слишком серьезного», — написал о повреждении российского полузащитника Vadorasm.

«Головин уходит. Он уходит, когда нам так нужна его нога», — расстроился cedricram.

«Головин классный, но физическая форма делает его ненадежным игроком», — отметил не первое повреждение Александра OoEternity.

«Головин, похоже, получил травму. Следующий матч — с «Лионом», а Диоп с Тшуамени дисквалифицированы», — выразил тревогу по поводу предстоящей после международной паузы игры NicholasMamo.

«Успешная и стабильная игра, «сухой» матч и третья победа подряд. Все индикаторы зеленые, и «Монако» набирает обороты. Усилия начинают приносить свои плоды. Единственный недостаток — травма Головина», — резюмировал StefRenaux.

«Просто и эффективно. Лучший игрок матча — Головин. Бомбардир — Бен Йеддер. Принц счастлив, я счастлив, все довольны. «Монако» возрождается после небытия. Возможно, Тшуамени действительно лучший, но для меня первый Головин с голом и передачей», — отметил российского легионера EmmanuelTrumer.

«Да, Голо! Это именно то, что мы хотим», — среагировал на гол Александра HouseASM.

«Во втором тайме он намного лучше», — отметил The Brain.

«Мастер-класс Царя», — напомнил о прозвище Головина pessi_le_pepsi.

«Отличная работа Головина и Бен Йеддера. По голу и передаче у обоих», — подвел итог jorgitoalvarezm.

«Я всегда верил в Головина. Он привлек мое внимание, еще играя в юношеской Лиге чемпионов за ЦСКА. До сих пор считаю, что «Монако» слишком мал для его качеств», — признался Fapor_elmundo.