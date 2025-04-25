Во Франции пишут, что Головин хочет уйти из «Монако». Якобы устал сидеть в запасе и травмироваться — но агент все опровергает
Полузащитник «Монако» Александр Головин хочет покинуть клуб. Об этом 25 апреля сообщило издание L'Equipe. Однако в окружении футболиста считают все это фейком и домыслами.
15 минут за четыре матча
По данным французов, 28-летний россиянин недоволен своим положением в клубе. За последние четыре матча он сыграл за «Монако» всего 15 минут и в этот период якобы делился с одноклубниками желанием покинуть княжество и попробовать свои силы где-нибудь еще. Среди возможных вариантов полузащитник упомянул Россию.
В РПЛ Головин и правда готов вернуться. Но, как он недавно признался в интервью «Чемпионату», только в конце карьеры. «Я хочу поиграть на родине, завершить там свой спортивный путь. Не знаю, когда это произойдет — через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но не хочу после карьеры жить здесь. Хочу вернуться в Россию. «Зенит» не табу? Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — отметил футболист.
Кстати, L'Equipe сообщила, что сине-бело-голубые приходили за Головиным прошлым летом и предлагали за него 30 миллионов евро. Александр якобы отказался от трансфера. «Зенит» и все ведущие российские клубы всегда находятся рядом с футболистом. Но он об этом не думает. Это неактуально», — цитируют в статье источник из окружения игрока.
Мысли только о «Монако»
Более того, по словам источника, полузащитник вообще не планирует покидать нынешний клуб в ближайшее время: «Алекс хочет играть здесь. Он мечтает выиграть чемпионат с «Монако», выступать в Лиге чемпионов. Он не хочет уходить».
Агент Головина Александр Клюев также сообщил, что мыслей об уходе у россиянина нет. «Бред полный, какой-то фейк, даже комментировать не хочется. Вообще про всю публикацию газеты. У Александра очень хорошие отношения с ребятами, даже мыслей таких нет», — цитирует представителя футболиста ТАСС.
Примечательно, что в октябре 2024 года Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. По новому соглашению полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком клуба и вошел в топ-30 чемпионата Франции по размеру оклада.
Александр выступает за клуб с лета 2018-го, куда он перешел из ЦСКА. В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|24
|6
|0
|83-28
|78
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|
5
|Ницца
|30
|14
|9
|7
|56-38
|51
|
6
|Лион
|30
|15
|6
|9
|58-41
|51
|
7
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|
9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|
13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|
14
|Нант
|30
|7
|10
|13
|35-50
|31
|
15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|29
|6
|6
|17
|31-68
|24
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
|25.04
|21:45
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|26.04
|18:00
|
Страсбур – Сент-Этьен
|- : -
|26.04
|20:00
|
Гавр – Монако
|- : -
|26.04
|22:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|27.04
|18:15
|
Ланс – Осер
|- : -
|27.04
|18:15
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.04
|18:15
|
Нант – Тулуза
|- : -
|27.04
|21:45
|
Марсель – Брест
|- : -
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|25
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4