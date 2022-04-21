«Царь Головин!» Что говорят во Франции про гол Головина за «Монако»

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» с «Ниццей» (1:0).

Все ближе к топ-3

«Монако» все ближе к подиуму", — так озаглавил короткий материал о дерби Лазурного Берега L'Equipe. Издание отмечает, что серия из пяти побед перезапустила для монегасков гонку за место в тройке, а также напоминает, что воспользовавшийся ошибкой голкипера «Ниццы» Александр Головин в сентябре уже забивал «орлятам» в гостевом дерби.

Еще один любопытный факт, на который обратило внимание самое авторитетное спортивное СМИ Франции, заключается в том, что «Монако» вернулся в топ-5 лиги 1 впервые со стартового тура. Что касается оценок, то высший балл — семерку — получил Вандерсон, после прострела которого и отличился Головин.

Бразильца отметил и официальный сайт лиги 1: «В конце февраля «Монако» отставал от «Ниццы» на восемь очков, но восстановление формы командой Филиппа Клемана означало, что они могут обойти своих принципиальных соперников, одержав победу на стадионе «Луи II». Именно это они и сделали, поскольку гол Головина в добавленное время в первом тайме показал разницу: россиянин бросился на подбор после того, как Бенитес парировал навес Вандерсона.

Портал Maxifoot, как и другие ведущие издания, основное внимание в среду уделил играм «ПСЖ» и «Марселя». Успеху «Монако» посвятили небольшой текст, в котором акцент сделан на очевидных вещах. Во-первых, на важной победе «Монако», который доминировал в первом тайме. Во-вторых, на ошибке вратаря, который спас в моменте с атакой Бен Йеддера, но неудачно сыграл в моменте с голом Головина. В-третьих, на том, что «Ниццу» во втором тайме подвела реализация и это стоило «орлятам» места в еврокубковой пятерке.

Monaco Tribune в своем обзоре игры констатирует: «Монако» получил пять баллов из пяти. Трансформировавшаяся за последние несколько недель команда одержала пятую победу подряд, что является лучшей текущей серией. Столкнувшись с «Ниццей» — историческим соперником и прямым конкурентом, — монегаски все сделали как надо. В равной игре подопечные Филиппа Клемана открыли счет в конце первого тайма благодаря Александру Головину".

Головин просыпается против «Ниццы»

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops двумя героями дерби назвал уже не раз упоминавшегося Вандерсона и центрального защитника Бадиашиля. Провальной же названа игра Агилара и всех, кто вышел на замену, так как резервисты ослабили игру и осложнили красно-белым концовку. Про Головина же достаточно написано в комментариях.

«Да, Голо!» — воскликнул после результативного удара россиянина HouseASM.

«Супер Голо! В нужное время!» — отметил важность успеха Phi.83.

Любопытно, что в начале игры болельщики отмечали другой эпизод с участием Головина. По мнению пользователя с ником Gnalegov91, Александру стоило отдать передачу на Бен Йеддера. Но у возразившего Tiussman иное мнение: «Если вы не пытаетесь пробить с пяти метров, вы никогда не забьете».

Нашлись и критики, причем не из числа болельщиков «Монако». «Головин, который дважды в год просыпается против «Ниццы» и затем снова впадает в спячку. Сценарий один и тот же», — написал LeperedeCherrad.

Но ему тут же ответил Ewan-milon: «Чтобы рассуждать о Головине, вам нужно сначала посмотреть матчи «Монако».

Естественно, не обошлось без упоминания прозвища нашего легионера. «Царь Головин забил!» — написала болельщица Tetuloic1.

Обсуждали и вечную тему Диопа, который в последнее время проиграл Головину конкуренцию и в среду даже не вышел на замену. «Думаю, тренер считает, что Якобс более оборонительный игрок, чем Диоп, и это правильно. А Головин лучше на данный момент, поэтому он в составе», — высказал мнение N3o.

«Матч довольно нервный, но сегодня победа за «Монако». Поздравляю всех! Головин должен играть в основном составе», — поддержал тему Fabri_thierry.

«Головин, Вандерсон, Фофана — вот что меняет «Монако», — назвал ключевых исполнителей GuillaumeAlban.

«Головин вернулся и отдает голевую передачу в первой игре, помогает во второй и забивает в третьей», — отметил эффективность российского полузащитника BERG.