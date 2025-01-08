Защитник из Узбекистана покорил Францию и может перейти в «Реал» или «Сити»! Чем так хорош Абдукодир Хусанов?
В конце любого года принято подводить итоги, а в начале — делать прогнозы и прикидывать, что нас ждет в ближайшие 12 месяцев. Среди прочих рассуждений всегда оказываются подборки будущих звезд, которым предрекают прорыв. Январь 2025-го ярко подсветил одного такого перспективного футболиста, имеющего большой спрос у топ-клубов.
Запоминайте: Абдукодир Хусанов, 20-летний центральный защитник «Ланса» и сборной Узбекистана. Хотя, стоит отметить, взлет игрока начался не зимой, а еще раньше. В 2022-м и 2023-м годах он входил в список самых перспективных футболистов мира по версии CIES, выступая за белорусский «Энергетик-БГУ».
Тогда Хусанова за 100 тысяч евро и купил вице-чемпион Франции (на тот момент). Одно только это обстоятельство можно считать немыслимым успехом для парня из Ташкента. Местная национальная команда никогда не участвовала в чемпионатах мира, лишь однажды залезла в четверку на континентальном турнире, а из обладателей еврокубков там лишь Элдор Шомуродов, который побеждал в Лиге конференций. В общем, любое представительство в элитной лиге было бы значимым, а тут аж участник Лиги чемпионов!
Абдукодиру повезло попасть в руки грамотных руководителей. «Игроку необходимо запастись терпением, его переезд во Францию влечет за собой серьезные изменения в его жизни. Тем не менее мы уверены в его потенциале и способности медленно, но прочно интегрироваться в наши ряды. Он сможет рассчитывать на поддержку руководства, сотрудников и более опытных товарищей», — комментировал трансфер генеральный менеджер «Ланса» Арно Пуйе.
Все складывалось в точном соответствии с этими словами. Первый сезон Хусанов по большей части потратил на адаптацию — 11 выходов в чемпионате Франции, два в Лиге чемпионов и два в Лиге Европы. Летом защитник сыграл за сборную в отборе на ЧМ, съездил на Олимпиаду и вернулся, чтобы стать основным. С конца августа Абдукодир пропустил три игры — все из-за дисквалификаций. Во всех остальных случаях появляется строго с первых минут и практически не меняется.
К слову о сборной: дебют в ней состоялся в июне 2023 года, а сейчас набралось уже 18 матчей — больше, чем у отца, который тоже был футболистом, но родную страну в рамках профессиональной карьеры так и не покинул, став легендой бекабадского «Металлурга» со вторым местом по количеству матчей в истории клуба.
Текущим сезоном Хусанов протаптывает себе путь на новый уровень. Его признали лучшим игроком октября в лиге 1, регулярно включают в символические сборные туров. Но главное — тот самый интерес грандов. Вот неполный список претендентов на узбекистанца: «ПСЖ», «Ман Сити», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», а также «Атлетико» и «Реал». Про последних сейчас говорят особенно активно.
Чем же так хорош Абдукодир? Всем, что касается обороны! Серьезно, сочетание качеств для защитника — идеальнее не придумаешь. Во-первых, рост — 186 сантиметров. Верховые единоборства выигрываются с поразительной частотой. Во-вторых, умение бороться корпусом. В-третьих, отборы и особенно перехваты, которых у Хусанова 2,54 в среднем за 90 минут, что превозносит его над 99% центральных защитников Европы.
Он комфортно себя чувствует и в тройке, и в паре. Агрессивен, но предпочитает надежность — то есть восхитителен в подкатах, но не факт, что обязательно бросится на соперника, умеет читать игру и принимать разные решения. «Хусанов настолько совершенен, что мог бы участвовать в Олимпиаде во всех дисциплинах», — шутил главный тренер «Ланса» Вилл Стилл.
Несмотря на любовь к физическому воздействию и в целом убедительные данные, защитник изумительно бежит. Он очень быстрый! В недавнем матче чемпионата разогнался до 37 км/ч, когда возвращался из чужой штрафной в свою. В общем, идеальный боец для условного Диего Симеоне 2010-х годов.
Есть небольшое «но», которое слегка смущает. Хусанов не так прекрасен в созидании. Не сказать, что прямо плох, но современные топы обычно ищут кого-то с максимально прокачанными передачами как минимум. А узбекистанец не делает и полусотни пасов за матч. Для этого амплуа цифры невразумительные, а 87-процентная точность уверенности не прибавляет.
В любом случае козыри слишком впечатляющие, дыры в характеристиках можно латать и на «Бернабеу», например. Недостаточно классно играющего ногами Мамардашвили в «Ливерпуль» же подписали. В Мадриде надеются, что нашли второго Варана, которого по указке Зидана когда-то тоже привезли из «Ланса». Неизвестно, где именно, но в одном из лучших чемпионатов скоро появится футболист из Узбекистана. Представляете потенциальную степень любви к нему на родине? Необъятная. Во всех смыслах особенный талант. Даже родился 29 февраля!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|37-19
|33
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|26-16
|28
|
5
|Лион
|16
|8
|4
|4
|28-20
|28
|
6
|Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|
7
|Ланс
|16
|6
|6
|4
|19-15
|24
|
8
|Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|
9
|Осер
|16
|6
|3
|7
|24-26
|21
|
10
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|
11
|Реймс
|16
|5
|5
|6
|21-21
|20
|
12
|Брест
|16
|6
|1
|9
|24-29
|19
|
13
|Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|
14
|Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|
15
|Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|
16
|Нант
|16
|3
|6
|7
|18-25
|15
|
17
|Гавр
|16
|4
|0
|12
|12-34
|12
|
18
|Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
|10.01
|21:00
|
Нант – Монако
|- : -
|10.01
|23:00
|
Осер – Лилль
|- : -
|11.01
|19:00
|
Брест – Лион
|- : -
|11.01
|21:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ренн – Марсель
|- : -
|12.01
|17:00
|
Гавр – Ланс
|- : -
|12.01
|19:15
|
Монпелье – Анже
|- : -
|12.01
|19:15
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|12.01
|22:45
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|12
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|13
|1
|3