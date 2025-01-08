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Защитник из Узбекистана покорил Францию и может перейти в «Реал» или «Сити»! Чем так хорош Абдукодир Хусанов?

Защитник сборной Узбекистана Хусанов может перейти в «Реал» или «Ман Сити»
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов.
Фото Global Look Press
В 20 лет он идеален в обороне.

В конце любого года принято подводить итоги, а в начале — делать прогнозы и прикидывать, что нас ждет в ближайшие 12 месяцев. Среди прочих рассуждений всегда оказываются подборки будущих звезд, которым предрекают прорыв. Январь 2025-го ярко подсветил одного такого перспективного футболиста, имеющего большой спрос у топ-клубов.

Запоминайте: Абдукодир Хусанов, 20-летний центральный защитник «Ланса» и сборной Узбекистана. Хотя, стоит отметить, взлет игрока начался не зимой, а еще раньше. В 2022-м и 2023-м годах он входил в список самых перспективных футболистов мира по версии CIES, выступая за белорусский «Энергетик-БГУ».

Тогда Хусанова за 100 тысяч евро и купил вице-чемпион Франции (на тот момент). Одно только это обстоятельство можно считать немыслимым успехом для парня из Ташкента. Местная национальная команда никогда не участвовала в чемпионатах мира, лишь однажды залезла в четверку на континентальном турнире, а из обладателей еврокубков там лишь Элдор Шомуродов, который побеждал в Лиге конференций. В общем, любое представительство в элитной лиге было бы значимым, а тут аж участник Лиги чемпионов!

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Абдукодиру повезло попасть в руки грамотных руководителей. «Игроку необходимо запастись терпением, его переезд во Францию влечет за собой серьезные изменения в его жизни. Тем не менее мы уверены в его потенциале и способности медленно, но прочно интегрироваться в наши ряды. Он сможет рассчитывать на поддержку руководства, сотрудников и более опытных товарищей», — комментировал трансфер генеральный менеджер «Ланса» Арно Пуйе.

Все складывалось в точном соответствии с этими словами. Первый сезон Хусанов по большей части потратил на адаптацию — 11 выходов в чемпионате Франции, два в Лиге чемпионов и два в Лиге Европы. Летом защитник сыграл за сборную в отборе на ЧМ, съездил на Олимпиаду и вернулся, чтобы стать основным. С конца августа Абдукодир пропустил три игры — все из-за дисквалификаций. Во всех остальных случаях появляется строго с первых минут и практически не меняется.

К слову о сборной: дебют в ней состоялся в июне 2023 года, а сейчас набралось уже 18 матчей — больше, чем у отца, который тоже был футболистом, но родную страну в рамках профессиональной карьеры так и не покинул, став легендой бекабадского «Металлурга» со вторым местом по количеству матчей в истории клуба.

Абдукодир Хусанов в сборной Узбекистана.
Фото Global Look Press

Текущим сезоном Хусанов протаптывает себе путь на новый уровень. Его признали лучшим игроком октября в лиге 1, регулярно включают в символические сборные туров. Но главное — тот самый интерес грандов. Вот неполный список претендентов на узбекистанца: «ПСЖ», «Ман Сити», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», а также «Атлетико» и «Реал». Про последних сейчас говорят особенно активно.

Чем же так хорош Абдукодир? Всем, что касается обороны! Серьезно, сочетание качеств для защитника — идеальнее не придумаешь. Во-первых, рост — 186 сантиметров. Верховые единоборства выигрываются с поразительной частотой. Во-вторых, умение бороться корпусом. В-третьих, отборы и особенно перехваты, которых у Хусанова 2,54 в среднем за 90 минут, что превозносит его над 99% центральных защитников Европы.

Он комфортно себя чувствует и в тройке, и в паре. Агрессивен, но предпочитает надежность — то есть восхитителен в подкатах, но не факт, что обязательно бросится на соперника, умеет читать игру и принимать разные решения. «Хусанов настолько совершенен, что мог бы участвовать в Олимпиаде во всех дисциплинах», — шутил главный тренер «Ланса» Вилл Стилл.

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Несмотря на любовь к физическому воздействию и в целом убедительные данные, защитник изумительно бежит. Он очень быстрый! В недавнем матче чемпионата разогнался до 37 км/ч, когда возвращался из чужой штрафной в свою. В общем, идеальный боец для условного Диего Симеоне 2010-х годов.

Есть небольшое «но», которое слегка смущает. Хусанов не так прекрасен в созидании. Не сказать, что прямо плох, но современные топы обычно ищут кого-то с максимально прокачанными передачами как минимум. А узбекистанец не делает и полусотни пасов за матч. Для этого амплуа цифры невразумительные, а 87-процентная точность уверенности не прибавляет.

В любом случае козыри слишком впечатляющие, дыры в характеристиках можно латать и на «Бернабеу», например. Недостаточно классно играющего ногами Мамардашвили в «Ливерпуль» же подписали. В Мадриде надеются, что нашли второго Варана, которого по указке Зидана когда-то тоже привезли из «Ланса». Неизвестно, где именно, но в одном из лучших чемпионатов скоро появится футболист из Узбекистана. Представляете потенциальную степень любви к нему на родине? Необъятная. Во всех смыслах особенный талант. Даже родился 29 февраля!

Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
ФК Ланс
Абдукодир Хусанов
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 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
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 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
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 Анже 16 4 4 8 16-26 16
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 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
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