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18-летний футболист «Ренна» сбил женщину на самокате. Она умерла в больнице

Игрок французского «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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18-летний футболист «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину.
Фото Global Look Press
Во Франции очень не любят этот вид транспорта.

Во Франции скандал — за непредумышленное убийство заключен под стражу 18-летний футболист «Ренна» и его несовершеннолетний друг, также воспитанник этого клуба. Красно-черные не комментировали инцидент, имена обвиняемых также не раскрываются.

Все произошло 18 июня на улице Франсуа Миттерана в Ренне. Район считается очень оживленным. Это центр города — тут есть как проезжая часть, так и пешеходные зоны с летними террасами. Именно в одной из таких зон и случилась трагедия — двое воспитанников «Ренна», двигаясь на самокате, сбили человека.

Пострадавшей оказалась 51-летняя Стефани Кадо. Она была известным продюсером из Ренна, курировала местный музыкальный фестиваль. Через 6 дней после аварии, 24 июня, Кадо скончалась в больнице. У нее остались двое детей, в том числе один несовершеннолетний. Похороны прошли в начале июля.

На данный момент оба футболиста задержаны, с ними беседуют в прокуратуре. Тесты показали, что ни водитель, ни пассажир не были под действием алкогольных или наркотических веществ. Настроение у 18-летнего игрока скверное — по данным французских медиа, он считает, что его карьера закончена.

Электросамокаты — болезненная тема для французов. Настолько, что еще прошлым летом в Париже был проведен референдум о полном запрете этого вида транспорта на улицах столицы. В нем приняли участие более 100 тысяч парижан, 89% высказались за запрет. С 1 сентября самокатов в Париже нет. Это стало первым в Европе решением подобного плана.

Французы голосуют за запрет аренды электросамокатов.
Фото Getty Images

В России проблема с самокатами также стоит остро — по данным ГИБДД, с 2019 по 2023 год в нашей стране произошло больше 4 тысяч аварий. Счет раненых в ходе этих аварий идет на тысячи, погибших — на десятки.

На волне запрета самокатов в столице Франции над аналогичной практикой думали и в России. Но в мае член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов заявил в интервью News.ru: «Запрета не будет. Необходимо совершенствовать систему по примеру Москвы, а запретить всегда можно успеть. В некоторых городах мира, например в Париже, пошли по этому пути, но у нас данный вопрос не рассматривается».

На данный момент подход к самокатам в России действительно очень гибкий, но строгий. Правила отличаются от региона к региону, но чаще всего есть ограничение скорости и введение «красных зон», в которых двигаться на самокате нельзя. Также ужесточают штрафы сами сервисы по шерингу самокатов — с 30 мая практически любое нарушение обойдется провинившемуся в тысячи рублей.

ФК Ренн
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
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 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
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