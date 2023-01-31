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Зиеш вмешался в переговоры «Челси» и «ПСЖ», чтобы ускорить трансфер

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Хаким Зиеш лично вмешался в переговоры между «Челси» и «ПСЖ», чтобы ускорить трансфер в парижский клуб, сообщает L'Equipe.

29-летний футболист просит лондонский клуб отпустить его в другую команду. Однако пока «синие» не готовы снижать финансовые требования по трансферу.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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23%

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Бетис
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ПСЖ

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1
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2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
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 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
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 Нант 20 4 10 6 21-24 22
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 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
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 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
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