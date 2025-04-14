Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

14 апреля, 08:46

Зидан рассказал, какие футболисты произвели на него наибольшее впечатление

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Зинедин Зидан.
Фото Getty Images

Французский тренер Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от работы с обладателями «Золотого мяча» — Лукой Модричем и Каримом Бензема.

«Футболисты, из-за которых я буквально вскакивал с тренерской скамьи? Это Карим Бензема и Лука Модрич. Казалось, они вот-вот потеряют мяч, но неизменно находили способ его удержать. Они сводили меня с ума — настолько мастерски меняли ход игры», — приводит слова Зидана Sport Bible.

Под руководством французского специалиста «Реал» впервые в истории трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. Оба игрока: и Модрич, и Бензема — позже получили «Золотой мяч».

Источник: Sport Bible
Зинедин Зидан
Карим Бензема
Лука Модрич
Футбол
Читайте также
Пожарные не дали огню со склада в Мытищах распространиться на жилые дома
«Спартак» и «Локомотив» в шаге от полуфинала, а в «Салавате» набросились на судей. Что произошло в Кубке Гагарина 17 апреля
Кросби, Мэттьюс и Кучеров обсудили рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине
Силы ПВО уничтожили 56 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лион» на выезде обыграл «Осер» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
11
 Ренн 29 11 2 16 43-39 35
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 28 7 9 12 33-47 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.04 21:45
Ланс – Реймс
 0 : 2
12.04 18:00
Монако – Марсель
 3 : 0
12.04 20:00
Тулуза – Лилль
 1 : 2
12.04 22:05
Страсбур – Ницца
 2 : 2
13.04 16:00
Сент-Этьен – Брест
 3 : 3
13.04 18:15
Анже – Монпелье
 2 : 0
13.04 18:15
Гавр – Ренн
 1 : 5
13.04 21:45
Осер – Лион
 1 : 3
22.04 21:45
Нант – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 24 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
Мелвин Бард

Мелвин Бард

Ницца

 18 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости