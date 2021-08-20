Зидан пожертвовал 2 миллиона евро на борьбу с ущербом от пожаров в Алжире
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан направил финансовую помощь Алжиру, который борется с последствиями пожаров, сообщает Shoot Africa.
По информации СМИ, на борьбу с ущербом Зидан пожертвовал два миллиона евро. Пожары произошли в области Кабилия, регионе, расположенном к востоку от столицы государства — Алжира.
Зидан — француз кабильского происхождения. Его родители эмигрировали из Кабилии во Францию в 1953 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://shoot-africa.com/algeriezidane-au-secours-de-sa-kabylie-et-fait-un-don-de-2millions-deuros/
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