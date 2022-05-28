Зидан остается основным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ»

Зинедин Зидан остается основным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ», утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Парижский клуб делает все возможное, чтобы Зидан согласился возглавить команду.

Срок действия контракта Маурисио Почеттино, который сейчас работает с «ПСЖ», истекает летом 2023 года. Однако французский клуб намерен расстаться с аргентинским специалистом.

«ПСЖ» в минувшем сезоне занял первое место в лиге 1, вылетел в 1/8 кубка Франции и не смог пройти мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.