Зидан хочет видеть Мбаппе в «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может оказаться в «Реале». Его в испанском клубе хочет видеть лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Однако «ПСЖ» не хочет расставаться с нападающим. Спортивный директор парижан Леонардо пытается уговорить футболиста остаться, предлагая контракт до 2025 года с двойным повышением зарплаты.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативных паса.