Жюльен Стефан останется главным тренером "Ренна" до 2022 года

Французский "Ренн" принял решение продлить контракт с главным тренером Жюльеном Стефаном до 2022 года. Ранее соглашение с 38-летним специалистом было рассчитано до лета 2020 года.

– Для меня большая гордость продолжать работу в "Ренне". Этот сезон был историческим и богатым на эмоции. Я благодарю Оливье Летанга и семью Пино за оказанное доверие, – приводит слова Стефана официальный сайт клуба.

В свою очередь, президент "Ренна" Оливье Летанг заявил, что не представлял себе у руля команды другого тренера:

– Жюльен уже много лет является членом нашей семьи, он оправдал амбиции "Ренна", проведя исторический сезон. Логично, что я хотел, чтобы наше сотрудничество продолжалось. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Стефан и сотрудники работали в наилучших возможных условиях. Нас ждет насыщенный сезон, – заявил Летанг.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ренн" под руководством Стефана завоевал Кубок Франции, обыграв в финале парижский "ПСЖ ", и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.