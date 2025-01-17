Журналист опубликовал фото Хвичи с майкой «ПСЖ»
Журналист Лоик Танзи опубликовал в соцсетях фото с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.
На снимке 23-летний футболист держит в руках майку «ПСЖ».
В пятницу вечером L'Equipe сообщил, что Кварацхелия прошел медосмотр во французском клубе и подписал контракт с парижанами до 2029 года.
Кварацхелия с 2022 года выступает за «Наполи». Всего за итальянскую команду он провел 107 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 29 результативных передач. Вместе с неаполитанцами вингер стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|13
|4
|0
|46-15
|43
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
4
|Ницца
|17
|8
|6
|3
|35-23
|30
|
5
|Лилль
|17
|7
|8
|2
|26-16
|29
|
6
|Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|
7
|Ланс
|17
|7
|6
|4
|21-16
|27
|
8
|Тулуза
|17
|7
|3
|7
|19-19
|24
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|
10
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
11
|Брест
|17
|7
|1
|9
|26-30
|22
|
12
|Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|
13
|Анже
|17
|5
|4
|8
|19-27
|19
|
14
|Ренн
|17
|5
|2
|10
|23-25
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
16
|Сент-Этьен
|17
|5
|1
|11
|16-37
|16
|
17
|Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|21:00
|
Монпелье – Монако
|2 : 1
|17.01
|23:05
|
Лилль – Ницца
|- : -
|18.01
|19:00
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|18.01
|21:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|18.01
|23:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сент-Этьен – Нант
|- : -
|19.01
|19:15
|
Анже – Осер
|- : -
|19.01
|19:15
|
Реймс – Гавр
|- : -
|19.01
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|13
|1
|4
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