Журналист L'Equipe: «Не думаю, что этой зимой в лиге 1 появится еще один россиянин»

Журналист L'Equipe Жозе Барросо выразил сомнение, что этой зимой в чемпионат Франции перейдет кто-то из российских футболистов.

«Как я уже говорил, «ПСЖ» сейчас не проявляет интереса к российским футболистам. Что касается других клубов, то все возможно. Есть пример Головина и Кузяева — они отлично играют в своих командах. Но я не думаю, что этой зимой в лиге 1 появится еще один россиянин. Шансы невелики», — приводит слова Барросо «РБ Спорт».

На данный момент из россиян в чемпионате Франции выступают Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).