Журналист L'Equipe: «Думаю, Сафонов не будет первым номером «ПСЖ» в 2025 году»

Журналист L'Equipe Жозе Барросо ответил на вопрос о конкуренции российского голкипера Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой за место основного вратаря команды.

«Велики ли шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ» в 2025 году? Никто не знает — Луис Энрике настолько непредсказуем, что предугадать это просто невозможно. К тому же он никому ничего не сообщает до последнего момента.

Но, учитывая последние недели 2024 года (от матча с «Баварией» до игры против «Монако»), я бы сказал, что Доннарумма останется в основном составе. Думаю, Сафонов не будет первым номером «ПСЖ» в 2025 году, но Энрике может решить иначе. Сафонов показал очень хорошую игру в Кубке Франции, так что тренер может сделать ставку и на него», — цитирует Барросо «РБ Спорт».

25-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей, пропустил шесть мячей и трижды отыграл на ноль.