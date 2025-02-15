Журналист L'Equipe рассказал, почему Доннарумма пропустит матч с «Тулузой»
Журналист L'Equipe Жозе Барросо рассказал, почему голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на матч 22-го тура лиги 1 против «Тулузы».
«Почему Доннарумма не попал в заявку на матч с «Тулузой»? Клуб ничего не комментирует. Думаю, это решение Энрике — Доннарумме надо отдохнуть. Не знаю, сыграет ли сегодня Сафонов — при Луисе Энрике возможно все, он может выпустить и Тенаса. Но выбор Сафонова был бы логичнее, конечно», — цитирует Барросо «РБ Спорт».
В этом сезоне на счету Сафонова 9 матчей во всех турнирах, в 4-х из которых он отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «ПСЖ» недоволен игрой итальянца в этом сезоне. Доннарумма отыграл 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча и 7 раз сыграл на ноль.
Источник: РБ Спорт
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