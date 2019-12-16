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Жунинью: «Травма Депая — это катастрофа»

09:37
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Спортивный директор «Лиона» Жунинью прокомментировал тяжелую травму нападающего команды Мемфиса Депая. Голландец порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

— Травма Мемфиса — это катастрофа, потому что он вносил наибольший вклад в результат, — цитирует AFP Жунинью. — Нам придется забыть о нем до конца сезона. Это очень беспокоит. Потому что он наш лидер. Идеально было бы иметь лидера в каждой линии. У нас хорошие игроки. Но никто не выделяется. Только Мемфис начал это делать. Мы анализируем баланс команды. С уходом Фекира и Ндомбеле мы утратили харизму.

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