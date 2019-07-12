Жунинью подтвердил уход Фекира

Генеральный директор "Лиона" Жунинью подтвердил, что полузащитник Набиль Фекир может покинуть клуб этим летом. Капитаном французской команды интересуются "Милан", "Ливерпуль" и "Рома".

– Я говорил с Набилем Фекиром, хотел узнать его, – цитирует GFFN Жунинью. – Тренеру очень нравится игрок. Он – важный человек для клуба, так как является выпускником молодежной академии, стал капитаном и выиграл чемпионат мира... но, если честно, я думаю, что будет трудно убедить его продолжить приключение. Мы хотели бы сохранить его. На данный момент он является единственным игроком, уход которого является реальным. Пока Набиль не уйдет, мы будем работать с ним так же, как если бы он остался. Ему нужно принять решение, но возможность ухода реальна.

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