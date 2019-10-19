Жунинью Пернамбукану: «Когда смотрю на таблицу, мне становится плохо»

Спортивный директор «Лиона» Жунинью Пернамбукану признался, что обеспокоен положением своей команды в турнирной таблице чемпионата Франции.

— Когда я смотрю на таблицу, мне становится плохо, — цитирует Жунинью официальный сайт «Лиона». — В игре с «Дижоном» мы плохо провели первый тайм, но вторая 45-минутка внушила мне оптимизм. Мы должны были забивать как минимум дважды. По сравнению с последними играми у нас появились голевые моменты. Я смотрю в будущее с оптимизмом.

Игра 10-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (0:0) стала первой для Руди Гарсии на посту главного тренера «Лиона».