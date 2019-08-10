Жунинью: "Лиону" надо побеждать в каждом домашнем матче"

Спортивный директор "Лиона" Жунинью надеется, что клубу удастся сделать домашний стадион неприступной крепостью. По его словам, побед на своем поле лионцам раньше не хватало.

– У нас прекрасный стадион, все команды любят играть у себя дома, – цитирует AFP Жунинью. – Мы должны начать создавать собственную атмосферу на этом поле. Надо побеждать в каждом матче дома. Соперники должны ощущать давление, выходя на стадион. И это тоже зависит от болельщиков. Если удастся выиграть все матчи дома, это уже большой шаг к успеху.