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Сегодня, 22:34

Жуниньо рассказал, как «Лион» упустил возможность подписать голкипера Онана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор «Лиона» Жуниньо рассказал, как клуб упустил возможность подписать голкипера Андре Онана прошлым летом.

В 2022 году Онана по истечении контракта с «Аяксом» голкипер Андре Онана перешел в «Интер».

«По Онана, когда к нам прибыл тренер Петер Бош, была такая возможность. Все в клубе были согласны, что он — отличный кандидат. Это был шанс, мы должны были взять этого перспективного вратаря, дело оставалось за тем, чтобы отправить официальное предложение. Мы были недалеки от того, чтобы договориться с ним, но, поскольку Андре был свободен от контрактных обязательств, конечно, нам надо было действовать быстро. Мы должны были отправить предложение, чтобы не потерять возможность. Это наша вина, мы не давили сильно», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.

Онана в сезоне-2022/23 сыграл за «Интер» 33 матча во всех турнирах, пропустил 29 голов и 15 встреч отстоял на ноль.

Андре Онана
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лион
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
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38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
22.04 18:00
Осер – Лилль
 - : -
22.04 22:00
Ланс – Монако
 - : -
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 24 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
М`Бай Ньянг

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Осер

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