Жозе Моуринью: "Могу представить себя тренером клуба чемпионата Франции"

Португальский специалист Жозе Моуринью, который в декабре 2018 года покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"​, отметил, что готов к работе в лиге 1, передает SPINTS.

Напомним, что Моуринью ранее работал в "Порту", "Интере", "Реале", "Челси"​.

– Я могу представить себя тренером клуба лиги 1, – сказал Моуринью в интервью SPINTS. – Я человек, который работал в четырех разных странах. Мне нравится узнавать другие культуры. Работа в новом чемпионате была бы фантастическим опытом. Пока я спокоен, я стараюсь жить лучше со своей семьей и друзьями, и я работаю спокойно, надеясь на возможность вернуться в футбол.

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