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Жиру — о завершении карьеры в сборной Франции: «Настало время перевернуть страницу»

Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Алина Савинова
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры в национальной команде.

«Настало время перевернуть страницу... Я иду навстречу другим приключениям. Отныне я самый первый болельщик «синих». Сборная Франции, которой я прослужил в течение 13 лет, навсегда останется в моем сердце. Это моя большая гордость и самое прекрасное воспоминание», — написал Жиру.

Последний матч за сборную Франции 37-летний футболист провел на Евро-2024 — в 1/2 финала турнира против Испании (1:2). В этой встрече он сыграл 16 минут. Всего Жиру принял участие в четырех матчах в чемпионате Европы, не отметившись результативными действиями.

За карьеру Жиру провел 137 матчей в составе сборной Франции и забил 57 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. С «трехцветными» форвард выиграл чемпионат мира в 2018 году.

Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
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