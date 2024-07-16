Жиру — о завершении карьеры в сборной Франции: «Настало время перевернуть страницу»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры в национальной команде.
«Настало время перевернуть страницу... Я иду навстречу другим приключениям. Отныне я самый первый болельщик «синих». Сборная Франции, которой я прослужил в течение 13 лет, навсегда останется в моем сердце. Это моя большая гордость и самое прекрасное воспоминание», — написал Жиру.
Последний матч за сборную Франции 37-летний футболист провел на Евро-2024 — в 1/2 финала турнира против Испании (1:2). В этой встрече он сыграл 16 минут. Всего Жиру принял участие в четырех матчах в чемпионате Европы, не отметившись результативными действиями.
За карьеру Жиру провел 137 матчей в составе сборной Франции и забил 57 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. С «трехцветными» форвард выиграл чемпионат мира в 2018 году.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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