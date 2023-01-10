Жиру отреагировал на решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции

Форвард «Милана» Оливье Жиру отреагировал на решение голкипера Уго Льориса закончить карьеру в национальной команде.

«Честь и гордость играть с тобой в сборной Франции, у нас были волшебные моменты», — написал в социальных сетях Жиру.

В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

Также он завоевал серебро на ЧМ-2022 в Катаре и серебро на Евро-2016, который проходил во Франции.

Напомним, что после завершения ЧМ-2022 в Катаре карьеру в сборной Франции также завершил нападющий Карим Бензема.