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Жиру остался недоволен игрой партнеров по сборной Франции в игре с Болгарией, несмотря на дубль

07:31
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру остался недоволен игрой партнеров по национальной команде, несмотря на свой дубль в игре с Болгарией (3:0).

«Я был достаточно незаметен в этой игре, поскольку часто делал забегания, а мне не отдавали передачи. Я не говорю, что отлично забегаю и открываюсь, но я всегда ищу лучшие решения в чужой штрафной. Да, я забил два гола после отличных передач от Павара и Бен Йеддера, но мы могли забить куда больше, если бы играли эффективно», — приводит L'Equipe слова Жиру.

Франция ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии французы встретятся с Венгрией, Португалией и Германией.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Mbappe-agace-a-la-suite-des-declarations-de-giroud-apres-france-bulgarie/1260782

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