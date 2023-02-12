Жиго получил травму в матче с «Клермоном»

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго получил травму в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Клермона».

29-летний француз травмировался в первом тайме в столкновении с Айманом Маурером и не смог выйти на второй тайм.

В текущем сезоне Жиго провел 17 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.