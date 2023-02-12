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Сегодня, 01:28

Жиго получил травму в матче с «Клермоном»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго получил травму в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Клермона».

29-летний француз травмировался в первом тайме в столкновении с Айманом Маурером и не смог выйти на второй тайм.

В текущем сезоне Жиго провел 17 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Самюэль Жиго
ФК Клермон Фут
ФК Марсель
0
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2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
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 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
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 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
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 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
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 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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 17 1 2
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