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13 сентября 2025, 04:46

Ротен: «Рабьо не должен обижаться на свист в свой адрес во время матчей сборной Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен не удивлен, что полузащитника Адриена Рабьо освистали во время матча за национальную команду.

«Поскольку он не дает нам никаких объяснений, он ответственен за ситуацию. Рабьо просто соглашается: «Вы внесли меня в трансферный список». Когда мы видим его характер, его объяснения и всю его карьеру, этот парень не должен обижаться на свист во время матчей сборной Франции. Все просто: если хочешь, чтобы тебя любили и уважали все, уважай людей перед тобой», — приводит RMC Sport слова Ротена.

Минувшим летом Рабьо перешел из «Марселя» в «Милан» после потасовки с одноклубником Джонатаном Роу в раздевалке после поражения от «Ренна» в первом туре сезона. Клуб выставил обоих игроков на трансфер после инцидента.

Адриен Рабьо.«Милан» объявил о переходе Рабьо. Француза выгнали из «Марселя» после драки с одноклубником

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Адриен Рабьо
Футбол
ФК Марсель
ФК Милан
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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