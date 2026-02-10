Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо: «В команде очень любят Сафонова — его уважают за усердный труд»
Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо в интервью «СЭ» рассказал об отношении к российскому вратарю парижан Матвею Сафонову в команде.
— Вы сказали, что игроки «ПСЖ» теперь больше доверяют Сафонову, чем Шевалье. Это видно со стороны или вы разговаривали с кем-то из футболистов?
— Никогда не говорил об этом с ребятами. Это просто мое личное мнение со стороны. Но, насколько я слышал, в команде Матвея очень любят. Его уважают именно за то, как он усердно трудился все время, пока в команде был Доннарумма. Всех подкупила его целеустремленность.
И вообще для меня его история очень интересна. Я обожаю андердогов, ведь и сам когда-то был вторым номером в «ПСЖ» — поэтому путь Матвея напоминает о моих временах... Понимаю, как нужно трудиться, чтобы стать первым. Не могу сказать, что сразу полюбил Матвея, но сейчас уважаю его. Как и многие в Париже — да и во всей Франции.
В этом сезоне Сафонов провел 6 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 5 голов и дважды сыграл на ноль. Он выступает за парижан с лета 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
3
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Брест
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Ренн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Ле Ман
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Париж
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Труа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Тулуза
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Осер
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
18
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|28.08
|21:45
|Лилль – ПСЖ
|- : -
|29.08
|18:15
|Страсбур – Ланс
|- : -
|29.08
|21:45
|Осер – Анже
|- : -
|29.08
|21:45
|Брест – Тулуза
|- : -
|29.08
|21:45
|Лорьян – Труа
|- : -
|29.08
|21:45
|Лион – Гавр
|- : -
|30.08
|16:00
|Париж – Ницца
|- : -
|30.08
|18:15
|Ренн – Ле Ман
|- : -
|30.08
|21:45
|Монако – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|2
|
|
Амин Гуири
Марсель
|2
|
|
Флориан Товен
Ланс
|2
|П
|
|
Фабиан Руис
ПСЖ
|2
|
|
Набиль Бенталеб
Лилль
|1
|
|
Адиль Бурабаа
Ле Ман
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Христ Макоссо
Осер
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Марсель
|1
|0
|1