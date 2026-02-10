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Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо: «В команде очень любят Сафонова — его уважают за усердный труд»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо в интервью «СЭ» рассказал об отношении к российскому вратарю парижан Матвею Сафонову в команде.

— Вы сказали, что игроки «ПСЖ» теперь больше доверяют Сафонову, чем Шевалье. Это видно со стороны или вы разговаривали с кем-то из футболистов?

— Никогда не говорил об этом с ребятами. Это просто мое личное мнение со стороны. Но, насколько я слышал, в команде Матвея очень любят. Его уважают именно за то, как он усердно трудился все время, пока в команде был Доннарумма. Всех подкупила его целеустремленность.

И вообще для меня его история очень интересна. Я обожаю андердогов, ведь и сам когда-то был вторым номером в «ПСЖ» — поэтому путь Матвея напоминает о моих временах... Понимаю, как нужно трудиться, чтобы стать первым. Не могу сказать, что сразу полюбил Матвея, но сейчас уважаю его. Как и многие в Париже — да и во всей Франции.

Жером Алонзо и&nbsp;Матвей Сафонов.«Как Матвей тащит пенальти! Я такого никогда не видел». Интервью экс-вратаря «ПСЖ», который фанатеет от Сафонова

В этом сезоне Сафонов провел 6 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 5 голов и дважды сыграл на ноль. Он выступает за парижан с лета 2024 года.

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо считает, что Сафонов останется основным минимум до конца сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 4-0 3
2
 Ланс 1 1 0 0 5-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
6
 Брест 1 0 1 0 2-2 1
7
 ПСЖ 1 0 1 0 2-2 1
8
 Ренн 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ле Ман 1 0 1 0 2-2 1
10
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
11
 Ницца 1 0 1 0 0-0 1
12
 Париж 1 0 1 0 0-0 1
13
 Труа 1 0 1 0 0-0 1
14
 Гавр 1 0 0 1 0-1 0
15
 Тулуза 1 0 0 1 0-2 0
16
 Анже 1 0 0 1 0-2 0
17
 Осер 1 0 0 1 2-5 0
18
 Страсбур 1 0 0 1 0-4 0
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32 тур
33 тур
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28.08 21:45 Лилль – ПСЖ - : -
29.08 18:15 Страсбур – Ланс - : -
29.08 21:45 Осер – Анже - : -
29.08 21:45 Брест – Тулуза - : -
29.08 21:45 Лорьян – Труа - : -
29.08 21:45 Лион – Гавр - : -
30.08 16:00 Париж – Ницца - : -
30.08 18:15 Ренн – Ле Ман - : -
30.08 21:45 Монако – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 2
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 2
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 2
П
Фабиан Руис
Фабиан Руис

ПСЖ

 2
Набиль Бенталеб
Набиль Бенталеб

Лилль

 1
Адиль Бурабаа
Адиль Бурабаа

Ле Ман

 1
И К Ж
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Найеф Агерд
Найеф Агерд

Марсель

 1 0 1
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