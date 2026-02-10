Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо: «В команде очень любят Сафонова — его уважают за усердный труд»

Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо в интервью «СЭ» рассказал об отношении к российскому вратарю парижан Матвею Сафонову в команде.

— Вы сказали, что игроки «ПСЖ» теперь больше доверяют Сафонову, чем Шевалье. Это видно со стороны или вы разговаривали с кем-то из футболистов?

— Никогда не говорил об этом с ребятами. Это просто мое личное мнение со стороны. Но, насколько я слышал, в команде Матвея очень любят. Его уважают именно за то, как он усердно трудился все время, пока в команде был Доннарумма. Всех подкупила его целеустремленность.

И вообще для меня его история очень интересна. Я обожаю андердогов, ведь и сам когда-то был вторым номером в «ПСЖ» — поэтому путь Матвея напоминает о моих временах... Понимаю, как нужно трудиться, чтобы стать первым. Не могу сказать, что сразу полюбил Матвея, но сейчас уважаю его. Как и многие в Париже — да и во всей Франции.

В этом сезоне Сафонов провел 6 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 5 голов и дважды сыграл на ноль. Он выступает за парижан с лета 2024 года.