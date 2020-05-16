Жерар Улье: ««ПСЖ» и «Марсель» устроили заговор против «Лиона», их покрывает правительство Франции»

Бывший главный тренер «Лиона», сейчас — советник президента клуба, Жерар Улье заявил, что во французском футболе существует заговор против его команды.

— Существует связь между «Марселем» и «ПСЖ», — цитирует Goal.com Улье. — Эти клубы создали альянс, они договорились и у них был план ликвидировать «Лион». Заговор между «Марселем» и «ПСЖ» будет покрываться, потому что я думаю, что в это вовлечены французские власти. Я следил за всеми пресс-конференциями президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа, они ни разу не говорили о спорте. Уже потом, когда объявили о том, что чемпионат Франции не будут доигрывать, они оба начали говорить о спорте. Мне кажется, это странно. Нечестно завершать сезон досрочно, учитывая, что все сыграли с разными соперниками. Сезон надо обнулять. Чемпионат не останавливают после 3, 19 или 28 тура. Или мы играем до конца, или обнуляем результаты.

В связи с досрочным завершением чемпионата Франции-2019/20 «Лион» оказался на 7-м месте в турнирной таблице и не смог попасть в еврокубки. Клуб обратился в парламент Франции с целью добиться возобновления сезона.