Жена Месси против перехода мужа в «Аль-Хиляль»

Антонелла Рокуццо, супруга форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, настроена против переезда игрока в «Аль-Хиляль», сообщает L'Equipe.

Сообщается, что жена футболиста не хочет перебираться в Саудовскую Аравию с тремя маленькими сыновьями.

По информации издания, ранее футболист всерьез рассматривал возможность перехода в «Аль-Хиляль». На данный момент аргентинский форвард не спешит с предложением, потому что предпочитает оставаться в Европе.

Вчера стало известно, что Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Возвращение в «Барселону» является потенциальным вариантом, но этот переход является очень проблемным для сине-гранатовых из-за финансовой ситуации.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.