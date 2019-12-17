Жена Икарди: «Мауро выбрал «ПСЖ», чтобы не предать «Интер»

Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что нападающий не перейдет в «Ювентус». Он выступает во французском клубе на правах аренды.

— Мауро не пойдет в «Ювентус». Он выбрал «ПСЖ», чтобы не предать «Интер», — приводит слова Нары в Twitter журналист Никола Скира.

Кто выгнал его из «Интера»? Я не могу сказать, но Мауро оказался в большом клубе. В Париже он счастлив.

Мино Райола? Он хочет, чтобы Мауро стал его клиентом. Писал и звонил мне много раз.

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