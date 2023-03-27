Жена Хакими — об обвинении мужа в изнасиловании: «В своей жизни я всегда буду на стороне жертв»

Хиба Абук, жена защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения мужа в изнасиловании. В начале марта стало известно, что она подала на развод с футболистом.

«Мне нужно было время, чтобы переварить этот шок. После того, как мы приняли решение расстаться и прекратить жить вместе, кто бы мог подумать, что в дополнение к боли от расставания, я столкнусь с этим позорным поступком? Остается доверять правосудию, особенно с учетом серьезности обвинения. В своей жизни я всегда буду на стороне жертв», — цитирует Абук RMC Sport.

В начале марта 24-летнему марокканцу предъявили официальное обвинение в изнасиловании девушки в феврале этого года. Адвокат футболиста заявил, что клуб поддерживает Хакими и уверен в его невиновности.

В текущем сезоне защитник провел 32 матча за парижан во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.