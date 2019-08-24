Желсон Мартинш: «Критика в адрес «Монако» нормальна»

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против «Нима» признал, что критика справедлива. Монегаски проиграли первые две встречи в сезоне.

— Критика в адрес команды нормальна, когда дела идут хуже, а результаты отрицательные, — цитирует пресс-служба клуба Мартинша. — Нужно расти и учиться на своих ошибках. Невозможно говорить о кризисе после двух матчей. Новые игроки вписываются в команду. Наше положение будет развиваться в положительном направлении

В футболе ничего не решено наперед. Моя задача — помогать клубу вернуться на положенное ему место, это наша совместная цель.