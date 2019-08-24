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Желсон Мартинш: «Критика в адрес «Монако» нормальна»

03:55

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против «Нима» признал, что критика справедлива. Монегаски проиграли первые две встречи в сезоне.

— Критика в адрес команды нормальна, когда дела идут хуже, а результаты отрицательные, — цитирует пресс-служба клуба Мартинша. — Нужно расти и учиться на своих ошибках. Невозможно говорить о кризисе после двух матчей. Новые игроки вписываются в команду. Наше положение будет развиваться в положительном направлении

В футболе ничего не решено наперед. Моя задача — помогать клубу вернуться на положенное ему место, это наша совместная цель.

Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%88-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/

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