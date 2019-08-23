Желсон Мартинш: «Игроки «Монако» ожидали другого начала сезона»

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против «Нима» отметил, что его команда не была готова к таким результатам на старте сезона, сообщает официальный сайт монегасков.

Встреча «Монако» — «Ним» пройдет 25 августа.

— Мы, несомненно, ожидали иного начала сезона, — приводит слова Мартина пресс-служба монегасков. — События, которые произошли в этих встречах, не очень помогли нам, но это не может быть отговоркой.

После двух туров «Монако» располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 0 очков.

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