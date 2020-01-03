Жардима уволили по просьбе генерального директора «Монако» Петрова

Экс-главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении из клуба. Его инициатором стал вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров.

— Честно говоря, я никогда не чувствовал себя его тренером, — цитирует португальца L'Equipe. — В его глазах я всегда был тренером президента и, возможно, Вадима Васильева. Решение, которое было принято, является следствием этого. После Рождества Олег позвал меня на встречу. В тот момент я был почти уверен, что произойдет. Он только сказал мне, что именно по его просьбе президент принял это решение.

Португальский специалист также рассказал, что летом 2019 года угрожал уйти в отставку, но решил остаться после ряда трансферов.