Жардим уверен, что «Монако» выберется из кризиса

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:0).

— Игру команды в этом матче можно оценить положительно, — цитирует официальный сайт «Монако» Жардима. — «Реймс» сыграл лучше нас в первых 25 минутах встречи. Главное, что нам удалось не пропустить. А также продемонстрировать хороший настрой. Необходимо отметить очень уверенную игру вратарей сегодня. Болельщики имеют все основания быть недовольными. И я недоволен в том числе. Но я знаю, что у тех, кто поддерживает «Монако» — хорошая память. За последние 5 сезонов я привык выкладываться на полную и упорно работать. Я вынужден искать решения. Важно, что игроки положительно реагируют на это. Я уверен, что у нас все получится.

Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры, турнирная таблица, календарь игр