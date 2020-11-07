Жардим считает себя не хуже недавних тренеров «Баварии» и «ПСЖ»

Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что является одним из лучших тренеров в Европе. Также он добавил, что не собирается меняться ради клубов.

— Меня волнует поле, а не СМИ, — цитирует So Foot Жардима. — Я не собираюсь менять себя, чтобы мне позвонили из топ-клуба. Собираюсь оставаться Леонарду Жардимом. Я не Особенный, не Особенный-2 или Особенный-3. Я Нормальный.

Если вы посмотрите на недавних тренеров «ПСЖ» и «Баварии», у них не лучше резюме, чем у меня. Флик был помощником. Есть только четыре или пять топ-менеджеров, которые выигрывали Лигу чемпионов и трофеи в каждой стране, в которой бывали. Остальные — риск. У вас должен быть хороший контакт, хорошие отношения и чтобы совет директоров поверил в вас. Таков футбол сегодня.