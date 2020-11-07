Жардим считает себя не хуже недавних тренеров «Баварии» и «ПСЖ»
Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что является одним из лучших тренеров в Европе. Также он добавил, что не собирается меняться ради клубов.
— Меня волнует поле, а не СМИ, — цитирует So Foot Жардима. — Я не собираюсь менять себя, чтобы мне позвонили из топ-клуба. Собираюсь оставаться Леонарду Жардимом. Я не Особенный, не Особенный-2 или Особенный-3. Я Нормальный.
Если вы посмотрите на недавних тренеров «ПСЖ» и «Баварии», у них не лучше резюме, чем у меня. Флик был помощником. Есть только четыре или пять топ-менеджеров, которые выигрывали Лигу чемпионов и трофеи в каждой стране, в которой бывали. Остальные — риск. У вас должен быть хороший контакт, хорошие отношения и чтобы совет директоров поверил в вас. Таков футбол сегодня.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.