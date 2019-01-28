Жардим рассказал, почему вернулся в "Монако". У него на это три причины

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объяснил, почему вернулся в клуб спустя три месяца после отставки. Он сменил во главе команды Тьерри Анри, который оставил "Монако" на предпоследнем месте в лиге 1.

– Я возвращаюсь по трем причинам, – цитирует A Bola Жардима. – Во-первых, я не говорю "нет" людям, которые мне помогли. Мне оказали большое доверие, пригласив несколько лет назад. И я возвращаюсь, чтобы помочь клубу. Во-вторых, моей семье комфортно в Монако, мы тут ко всему привыкли. В-третьих, это чисто спортивный вызов. Я считаю, что мы можем справиться с ситуацией, сохранить клуб в лиге 1 и улучшить позицию. Я верю в команду и в людей, которые тут работают.

Мы должны выйти из зоны вылета и спасти клуб. Также у нас впереди полуфинал Кубка лиги с "Генгамом". Это очень важный матч. Мы можем через этот турнир попасть в еврокубки и взять трофей. Но у нас есть война в чемпионате. Нельзя выпускать это из головы.