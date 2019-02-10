Жардим рассказал о травме Головина

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (2:2) заявил, что лодыжка российского хавбека монегасков Александра Головина приобрела фиолетовый оттенок. 22-летний россиянин покинул поле на 63-й минуте встречи в сопровождении врачей после фола со стороны защитника соперника Педру Мендеша.

- Лодыжка Головина приобрела фиолетовый оттенок, - сказал Жардим на послематчевой пресс-конференции. - Мы можем потерять его на несколько недель, а соперник не получил за это даже желтой карточки.

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