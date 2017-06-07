Жардим продлил контракт с "Монако"

"Монако" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Леонарду Жардимом. В минувшем сезоне "Монако" во главе с Жардимом выиграл чемпионат Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что 42-летний специалист мог покинуть клуб ради работы в Китае. Клуб китайской лиги "Бэйцзин Гоань" предлагал Жардиму контракт на три сезона и зарплату в 12 миллионов евро в год. Отметим, что сумма отступных за специалиста составляла 15 миллионов евро.
🖊 L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @leonardojjardim jusqu'en 2020 ! 🙌 #Jardim2020 🙌 pic.twitter.com/1VmInxcObs– CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 7 июня 2017 г.
Slim Taller
Очень достойный тренер.Жаль,что Монако вряд-ли теперь попадёт в полуфинал Лиги Чемпионов.
20:50 7 июня
V0VaN
где-то в сторонке тихо плачет бигимотик с 0,5 млн/год
20:10 7 июня
Millwall82
Как зп через китайцев себе выбил)))) 12 млн))
19:24 7 июня