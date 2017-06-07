Жардим продлил контракт с "Монако"

"Монако" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Леонарду Жардимом. В минувшем сезоне "Монако" во главе с Жардимом выиграл чемпионат Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что 42-летний специалист мог покинуть клуб ради работы в Китае. Клуб китайской лиги "Бэйцзин Гоань" предлагал Жардиму контракт на три сезона и зарплату в 12 миллионов евро в год. Отметим, что сумма отступных за специалиста составляла 15 миллионов евро.