Жардим похвалил игроков "Монако" после победы над "Тулузой"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (2:1) отметил, что возвращение на стадион "Луи II" стало для него эмоциональным моментом. Также он похвалил футболистов команды.

- Возвращение на "Луи II" эмоциональный момент для меня, как до матча, так и во время него, - приводит пресс-служба "Монако" слова Жардима. - Игроки - главные виновники торжества.

Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю их с первыми 3-мя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Я попросил игроков думать только об этих 16-ти матчах.

Нам нужно набирать очки в следующих 15-ти играх. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое - есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-х матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно.

Новички помогут нам, впрочем как и все остальные игроки. Жемерсона много критиковали, но он провел две сильных игры. У нас есть качественные исполнители в команде, с которыми мы можем добиться результата.