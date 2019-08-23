Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против «Нима» отметил, что форвард Радамель Фалькао не играет из-за травмы, сообщает официальный сайт монегасков.

Встреча «Монако» — «Ним» пройдет 25 августа.

«Фалькао не играет, потому что у него повреждение, — приводит слова Жардима пресс-служба монегасков. — У него все еще болит нога. Он на 100 процентов профессионал, который продолжает работать и делает все необходимое для того, чтобы поскорее вернуться на поле».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» заинтересована в приобретении Фалькао.

Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры, турнирная таблица, календарь игр