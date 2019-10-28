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Жардим намерен прибегнуть к ротации в матче Кубка с «Марселем»

18:03
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Кубка лиги Франции против «Марселя» поделился ожиданиями от встречи, сообщает официальный сайт монегасков.

Игра «Монако» — «Марсель» пройдет 30 октября, начало — в 23.05 (мск).

«Это соревнование, за которое мы привыкли бороться, — приводит слова Жардима пресс-служба монегасков. — За последние годы «Монако» дважды попадало в финалы и полуфиналы. Будем ротировать состав, у команды большая скамейка и ценные игроки. Сезон длинный. Слимани не сможет сыграть в среду и, наверное, в воскресенье.

Нас ожидает матч между двумя качественными командами, которые близко располагаются в турнирной таблице чемпионата Франции".

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь и расписание игры, турнирная таблица, обзоры матчей

Монако — Марсель

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