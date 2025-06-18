Олас: «Лякомб был не только великим футболистом, но и очень добрым и веселым человеком»

Бывший президент «Лиона» Жан-Мишель Олас выразил соболезнования по поводу смерти Бернара Лякомба в возрасте 72 лет.

«Бернар, брат мой. Как грустно! Я был с тобой вчера днем, в окружении друзей. В глубине души я знал, что ты — верующий и попадешь рай. Ты дал нам так много: «Лиону», сборной Франции, а также всем тем, кому посчастливилось знать тебя.

Благодаря Клоду Безу из «Бордо» твое возвращение в «Лион» было тихим. Я знаю, что ты покоишься с миром. Потому что ты был не только невероятным футболистом, но и очень добрым и веселым человеком: близким другом. Я узнал все о футболе рядом с тобой. И многое другое», — написал Олас в соцсети.

Лякомб является вторым лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции — 255 голов в 497 матчах. Также со сборной Франции он выиграл чемпионат Европы 1984 года.

После завершения карьеры Лякомб работал тренером в «Лионе», а также был спортивным директором и советником президента Оласа до 2019 года.