Олас: «Лякомб был не только великим футболистом, но и очень добрым и веселым человеком»
Бывший президент «Лиона» Жан-Мишель Олас выразил соболезнования по поводу смерти Бернара Лякомба в возрасте 72 лет.
«Бернар, брат мой. Как грустно! Я был с тобой вчера днем, в окружении друзей. В глубине души я знал, что ты — верующий и попадешь рай. Ты дал нам так много: «Лиону», сборной Франции, а также всем тем, кому посчастливилось знать тебя.
Благодаря Клоду Безу из «Бордо» твое возвращение в «Лион» было тихим. Я знаю, что ты покоишься с миром. Потому что ты был не только невероятным футболистом, но и очень добрым и веселым человеком: близким другом. Я узнал все о футболе рядом с тобой. И многое другое», — написал Олас в соцсети.
Лякомб является вторым лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции — 255 голов в 497 матчах. Также со сборной Франции он выиграл чемпионат Европы 1984 года.
После завершения карьеры Лякомб работал тренером в «Лионе», а также был спортивным директором и советником президента Оласа до 2019 года.
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16
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17
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