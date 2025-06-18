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18 июня 2025, 02:44

Олас: «Лякомб был не только великим футболистом, но и очень добрым и веселым человеком»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший президент «Лиона» Жан-Мишель Олас выразил соболезнования по поводу смерти Бернара Лякомба в возрасте 72 лет.

«Бернар, брат мой. Как грустно! Я был с тобой вчера днем, в окружении друзей. В глубине души я знал, что ты — верующий и попадешь рай. Ты дал нам так много: «Лиону», сборной Франции, а также всем тем, кому посчастливилось знать тебя.

Благодаря Клоду Безу из «Бордо» твое возвращение в «Лион» было тихим. Я знаю, что ты покоишься с миром. Потому что ты был не только невероятным футболистом, но и очень добрым и веселым человеком: близким другом. Я узнал все о футболе рядом с тобой. И многое другое», — написал Олас в соцсети.

Лякомб является вторым лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции — 255 голов в 497 матчах. Также со сборной Франции он выиграл чемпионат Европы 1984 года.

После завершения карьеры Лякомб работал тренером в «Лионе», а также был спортивным директором и советником президента Оласа до 2019 года.

Бернар Лякомб.Чемпион Европы-1984 Бернар Лякомб умер в 72 года

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Футбол
ФК Лион
Жан-Мишель Олас
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2
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3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
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